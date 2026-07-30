Najważniejsze wydarzenia 30 lipca 2026 r.

Dziś Sejm będzie debatować nad sprawozdaniem komisji ws. wykonania budżetu państwa za 2025 rok wraz ze stosowną analizą NIK w tym obszarze. Posłowie zapoznają się też ze sprawozdaniem z działalności Narodowego Banku Polskiego w ub. roku.

Posłowie będą też kontynuowali prace nad rządowym projektem nowelizacji Prawa oświatowego oraz ustawy o systemie informacji oświatowej. Projekt zakłada stworzenie bezpłatnego e-Dziennika dla szkół. Pisaliśmy o nim niedawno.

O 10 rozpocznie się prezentacja podsumowująca wyniki finansowe Banku Pekao za I półrocze 2026 r.