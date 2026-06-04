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NEWSROOM XYZ
04.06.2026 09:49

Najważniejsze wydarzenia 4 czerwca 2026 r.

W Kościele katolickim dziś przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwana potocznie Bożym Ciałem. W całym kraju ulicami przejdą procesje.

Trybunał Sprawiedliwości UE przeprowadzi w czwartek rozprawę dotyczącą pytania prejudycjalnego skierowanego przez Naczelny Sąd Administracyjny w Polsce. Sprawa jest związana z interpretacją unijnych zasad przyznawania dopłat rolnych.

Ministrowie spraw wewnętrznych państw UE spotkają się w ramach Rady ds. wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. W programie m.in. debata dotycząca funkcjonowania strefy Schengen.

Późnym popołudniem, około godz. 17-18, Maja Chwalińska zagra z wyżej notowaną Dianą Sznajder w półfinale wielkoszlemowego French Open.

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