Najważniejsze wydarzenia 4 czerwca 2026 r.

Kategorie artykułu: Biznes Świat TOP 10 czeskich podatników. Koncerny zbrojeniowe karmią budżet państwa Škoda Auto zapłaciła w 2025 r. fiskusowi 17,6 mld koron. To więcej niż w ostatnich trzech latach łącznie. W czołowej 10 podatników w Czechach znalazły się po raz pierwszy zbrojeniowe Excalibur Army i…