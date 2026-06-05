Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.06.2026
NEWSROOM XYZ
05.06.2026 06:38

Najważniejsze wydarzenia 5 czerwca 2026 r.

O godz. 11 poznamy odczyt PKB za I kwartał br. dla strefy euro. Z kolei o godz. 14.30 opublikowane zostaną aktualne dane z amerykańskiego rynku pracy.

Szczyt przywódców państw Unii Europejskiej i Bałkanów Zachodnich w Czarnogórze. Tematem spotkania będzie m. in. rozszerzenie Unii Europejskiej i integracja gospodarcza państw regionu. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk.

W Petersburgu, podczas Międzynarodowego Forum Ekonomicznego, zwanego „rosyjskim Davos”, prezydent Rosji Władimir Putin spotka się z wiceprzewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Han Zhengiem. Planowane jest też wystąpienie Putina.

W weekend możemy kibicować Polce, Mai Chwalińskiej, w finale French Open. W sobotę zmierzy się z Mirrą Andriejewą z Rosji. W niedzielę z kolei zakończą się mistrzostwa świata w koszykówce 3x3. Impreza odbywa się w Warszawie.

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Enter Air gotowy na lato. Bez obaw o paliwo i pasażerów
Enter Air, polska czarterowa linia lotnicza, przedstawiła wyniki finansowe za pierwszy kwartał. – To sytuacja, która nie jest korzystna rynkowo, ale udowodniliśmy, że jesteśmy dobrze zorganizowani –…
03.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Rekomendacje tracą blask. AI przejmuje ocenianie atrakcyjności ofert
78 proc. Polaków kupuje online, a mimo to sprzedawcy mają coraz większy problem z domknięciem sprzedaży. Banery stają się niewidzialne, „inni klienci kupili też" nie przyciąga uwagi konsumentów, a do…
03.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Marże deweloperów pod lupą. Czy ich wysokość to problem?
Średnia marża netto deweloperów wyniosła 17,1 proc. Eksperci wyjaśniają, skąd bierze się ten poziom rentowności i dlaczego budzi emocje
02.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Budimex najsilniejszy w WIG20, akcje KGHM i Modivo w dół. Dzień na GPW 3 czerwca 2026 r.
W środę najlepszy w WIG20 był Budimex, podczas gdy akcje KGHM i Modivo potaniały najmocniej. Sesja przebiegła spokojnie i bez wyraźnego kierunku, ale na rynkach wciąż ciąży ryzyko związane z wojną na…
03.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Tunezja planuje własny CPK. Polskie firmy mogą powalczyć o kontrakty
Tunezja planuje rozbudowę lotniska w Tunisie i sieć kolei dużych prędkości za niemal 7 mld euro. Szuka zagranicznego finansowania, co może otworzyć polskim firmom drogę do dużych kontraktów…
05.06.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
PiS zawładnął TikTokiem, Tusk wciąż jedynym aktywnym politykiem rządu w maju (POLITYKA W SIECI)
Ujawnienie miejsca pobytu Zbigniewa Ziobry oraz spór o UPA zdominowały nagłówki medialne w minionym miesiącu. W mediach społecznościowych największe partie podzieliły się prymatem na platformach, a…
04.06.2026