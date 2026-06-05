Najważniejsze wydarzenia 5 czerwca 2026 r.

O godz. 11 poznamy odczyt PKB za I kwartał br. dla strefy euro. Z kolei o godz. 14.30 opublikowane zostaną aktualne dane z amerykańskiego rynku pracy.

Szczyt przywódców państw Unii Europejskiej i Bałkanów Zachodnich w Czarnogórze. Tematem spotkania będzie m. in. rozszerzenie Unii Europejskiej i integracja gospodarcza państw regionu. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk.

W Petersburgu, podczas Międzynarodowego Forum Ekonomicznego, zwanego „rosyjskim Davos”, prezydent Rosji Władimir Putin spotka się z wiceprzewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Han Zhengiem. Planowane jest też wystąpienie Putina.

W weekend możemy kibicować Polce, Mai Chwalińskiej, w finale French Open. W sobotę zmierzy się z Mirrą Andriejewą z Rosji. W niedzielę z kolei zakończą się mistrzostwa świata w koszykówce 3x3. Impreza odbywa się w Warszawie.