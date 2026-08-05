Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.08.2026
NEWSROOM XYZ
05.08.2026 06:40

Najważniejsze wydarzenia 5 sierpnia 2026 r.

Zapraszamy na relację „Dzieje się", gdzie znajdziecie informacje o najważniejszych wydarzeniach 5 sierpnia 2026 r. M.in.:

  • Senat rozpoczyna trzydniowe posiedzenie. Zaplanowano na nim m.in. wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta RP referendum dotyczącego unijnej polityki klimatycznej oraz wyrażenie zgody na powołanie prezesa IPN.
  • Wyniki opublikują koncerny Novo Nordisk i Eli Lilly, produkujące nowoczesne leki na cukrzycę i odchudzanie.

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