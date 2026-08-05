05.08.2026 06:40
Najważniejsze wydarzenia 5 sierpnia 2026 r.
Zapraszamy na relację „Dzieje się", gdzie znajdziecie informacje o najważniejszych wydarzeniach 5 sierpnia 2026 r. M.in.:
- Senat rozpoczyna trzydniowe posiedzenie. Zaplanowano na nim m.in. wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta RP referendum dotyczącego unijnej polityki klimatycznej oraz wyrażenie zgody na powołanie prezesa IPN.
- Wyniki opublikują koncerny Novo Nordisk i Eli Lilly, produkujące nowoczesne leki na cukrzycę i odchudzanie.
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