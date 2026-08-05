Najważniejsze wydarzenia 5 sierpnia 2026 r.

Kategorie artykułu: Świat Nowy wyścig o Afrykę. 4 strategie zdobywania wpływów gospodarczych Kto naprawdę inwestuje w Afryce? Odpowiedź – Chiny – jest intuicyjna, ale błędna. W rzeczywistości kontynent stał się polem rywalizacji czterech zupełnie różnych strategii: europejskiego kapitału,…

Kategorie artykułu: Biznes Ceny mieszkań hamują. Koniec łatwej sprzedaży przeciętnego lokalu W Warszawie po raz pierwszy od listopada ub. r. cena za 1 m kw. nowego mieszkania spadła, podaje RynekPierwotny.pl. To efekt wprowadzenia na rynek mieszkań, których cena była najniższa od trzech lat.…