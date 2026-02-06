Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 06.02.2026
NEWSROOM XYZ
06.02.2026 06:31

Najważniejsze wydarzenia 6 lutego 2026 r.

Zapraszamy na relację „Dzieje się", gdzie znajdziecie informacje o najważniejszych wydarzeniach 6 lutego 2025 r. Między innymi:

  • Dziś ruszają XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan–Cortina. Ceremonia otwarcia odbędzie się na mediolańskim stadionie San Siro. Oprócz wielkiej inauguracji na legendarnym obiekcie uroczystości zaplanowano także w Cortinie d’Ampezzo, Livigno i Predazzo. W inauguracji weźmie udział prezydent Nawrocki.
  • O godz. 11 rozpocznie się konferencja prasowa inaugurująca Obserwatorium Turystyki, podczas której zaprezentowane zostaną dane dotyczące ruchu turystycznego w ubiegłym roku. Udział wezmą Ireneusz Raś, wiceminister sportu, oraz Marek Cierpiał-Wolan, prezes GUS.
  • Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski odwiedzi Chicago, gdzie spotka się z Polonią oraz lokalnymi władzami. Szef dyplomacji przylatuje z Waszyngtonu, gdzie w środę wziął udział w konferencji ministerialnej poświęconej zabezpieczeniu łańcuchów dostaw minerałów krytycznych.
  • W stolicy Omanu, Maskacie, mają rozpocząć się rozmowy Iranu z USA na temat programu nuklearnego Teheranu. Irański minister spraw zagranicznych ogłosił, że negocjacje rozpoczną się o godz. 7 czasu polskiego. Program spotkania pozostaje niejasny. Donald Trump w ostatnich tygodniach wielokrotnie groził Iranowi interwencją, w tym atakiem militarnym. Teheran zapowiadał odpowiedź w postaci ataków na amerykańskie instalacje wojskowe w regionie.

