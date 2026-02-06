Najważniejsze wydarzenia 6 lutego 2026 r.

Kategorie artykułu: Biznes Gazowa pułapka czy energetyczne zabezpieczenie? Ekolodzy kontra miliardowe inwestycje państwowych spółek Polska przyspiesza z inwestycjami w elektrownie i gazociągi, a organizacje ekologiczne biją na alarm. Jedni mówią o bezpieczeństwie systemu i stabilnych dostawach prądu, drudzy o ryzyku uzależnienia od importu, wysokich emisjach CO2 i obchodzeniu prawa środowiskowego. Spór o gaz staje się jednym z najostrzejszych konfliktów wokół transformacji energetycznej w Polsce – z udziałem aktywistów, spółek Skarbu Państwa, instytucji unijnych i kontrolerów państwowych.

Kategorie artykułu: Biznes Escola z rekordem po bolesnej transformacji AI. Krzysztof Wojewodzic: Rynek IT musi przejść rekonstrukcję Software house, który wśród udziałowców ma prezesa Allegro i wybitnych profesorów, zmniejszył stuosobowy zespół o połowę, po czym zatrudnił kilkudziesięciu pracowników. To konsekwencja trudnych zmian napędzanych AI. Po spadkowym roku przyszła rekordowa sprzedaż i marża. – To nie była droga usłana różami przy blasku światła świec i dźwiękach harfy – mówi o przeprowadzonej transformacji prezes Escoli.

Kategorie artykułu: Newsy Stopy procentowe w lutym 2026. RPP podjęła kluczową decyzję Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała na lutowym posiedzeniu o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna pozostaje na poziomie 4 proc.