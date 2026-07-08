Najważniejsze wydarzenia 8 lipca 2026 r.

Rada Polityki Pieniężnej podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych. Eksperci spodziewają się utrzymania ich dotychczasowego poziomu. O godz. 16 opublikowany zostanie protokół z posiedzenia Rady, w którym poznamy uzasadnienie decyzji.

Drugi i ostatni szczyt NATO w Turcji. Odbędzie się posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej na szczeblu szefów państw i rządów. To kluczowy punkt wydarzenia, na którym mają zapaść decyzje o dalszym wsparciu Ukrainy. Oczekuje się, że Donald Trump potwierdzi zobowiązanie do obrony pozostałych członków NATO. Oto podsumowanie pierwszego dnia w którym ogłoszono rozwój europejskiego przemysłu zbrojeniowego a Trump znów ogłosił chęć przyłączenia Grenlandii do USA.

O godz. 11 rozpocznie się dwudniowe posiedzenie Senatu.

Startują europejskie puchary w piłce nożnej. Konkretniej: odbędą się pierwsze mecze 1. rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów. Polskie zespoły, Lech Poznań i Górnik Zabrze, pierwsze mecze zagrają 21 lipca.