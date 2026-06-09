09.06.2026 06:36
Najważniejsze wydarzenia 9 czerwca 2026 r.
W południe zbiera się Rada Ministrów, która zajmie się m.in. propozycjami dotyczącymi wysokości minimalnego wynagrodzenia, minimalnej stawki godzinowej oraz wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 r. W porządku obrad jest też m.in, projekt ustawy, którego celem jest zapewnienie równowagi płci we władzach spółek giełdowych.
Dzisiaj Sejm rozpocznie trzydniowe posiedzenie. W porządku obrad jest m.in. rządowy projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych.