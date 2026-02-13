Najważniejsze wydarzenie 13 lutego 2025 r.

Kategorie artykułu: Polityka RBN na bojowo. Prezydent i rząd debatowali o SAFE i marszałku sejmu Kontrowersyjny skład, duże napięcie między rządem a prezydentem, miliardy złotych w tle – to trudne pole do dyskusji. W takich warunkach odbywała się Rada Bezpieczeństwa Narodowego, zwołana przez prezydenta Karola Nawrockiego. Tuż przed posiedzeniem Rady rząd przyjął projekt ustawy w sprawie programu SAFE.

Kategorie artykułu: Biznes Dyrektywa równościowa w praktyce. Neutralność staje się normą, gorzej z jawnością płac Jawność wynagrodzeń, zakaz pytania o poprzednią pensję i oferty pracy z neutralnymi płciowo nazwami stanowisk. Grudniowa nowela Kodeksu pracy miała otworzyć nowy rozdział w transparentności wynagrodzeń. Sprawdzamy, jak od tego czasu zmieniły się ogłoszenia o pracę.