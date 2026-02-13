Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 13.02.2026
13.02.2026 06:40

Najważniejsze wydarzenie 13 lutego 2025 r.

Zapraszamy na relację „Dzieje się", gdzie znajdziecie informacje o najważniejszych wydarzeniach 30 września 2025 r. M.in.:

  • O godz. 9 rozpocznie się czwarty, ostatni dzień posiedzenia Sejmu.
  • GUS o godz. 10 opublikuje oficjalny wskaźnik inflacji za styczeń.
  • O godz. 12 odbędzie się briefing prasowy z udziałem ministry klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski, dotyczący podpisania umowy o dofinansowanie innowacyjnego projektu Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz z funduszy KPO.
  • W Monachium rozpocznie się 62. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa, która potrwa do niedzieli. Polskę reprezentować będą premier Donald Tusk oraz wicepremier minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. W wydarzeniu weźmie udział największa w historii liczba szefów państw i rządów – ponad 60 osób oraz 100 ministrów spraw zagranicznych. USA reprezentować będzie sekretarz stanu USA Marc Rubio.
  • Stany Zjednoczone mogą stanąć przed kolejnym shutdownem – tym razem w zakresie funkcjonowania ministerstwa bezpieczeństwa krajowego (DHS). Niezbędne jest porozumienie między Republikanami a Demokratami.  W Rio de Janeiro rozpocznie się słynny karnawał. Parady potrwają do 22 lutego. W zabawie ma wziąć udział nawet 7 mln osób.

