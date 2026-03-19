Największy projekt UE dla deep-tech. Z dotacji w ramach Seeds of Bravery skorzystało 320 firm

Unijny projekt Seeds of Bravery dobiega końca. W jego ramach 320 startupów dostało ponad 400 grantów na sumę 20 milionów euro. Maksymalna wartość dofinansowania wyniosła 60 tys. euro dla firmy.

– Projekt Seeds of Bravery dobiega końca, ale nasz cel pozostaje niezmienny. Z powodzeniem zbudowaliśmy ogólnoeuropejską sieć integrującą ukraińskie talenty technologiczne z europejskim ekosystemem, a sieć ta będzie się nadal rozwijać. Obecność Michiela Scheffera, President of the Board of the European Innovation Council, na naszym finałowym wydarzeniu w Warszawie wzmocniła to zobowiązanie jasnym przekazem: „Będziemy kontynuować wsparcie!” – mówi Anna Dymowska, Dyrektor Operacyjna w FundingBox Group oraz Koordynatorka projektów Seeds of Bravery i DeepSafe. – Kamieniem węgielnym tego zobowiązania jest uruchomienie Strategic Autonomy Investor Network – koalicji inwestorów na rzecz wsparcia rozwiązań deep tech kluczowych dla zachowania europejskiej niezależności, rozpoczętej przez Accelerace, Kibo i FundingBox, do której zapraszamy kolejne fundusze VC, zrzeszenia aniołów biznesu czy inwestorów publicznych – dodaje.

Do inicjatywy Europejskiej Rady Innowacji zgłosiło się ponad 1800 startupów z takich branż jak zaawansowane technologie, nauka, opieka zdrowotna czy sektor rolno-spożywczy z Ukrainy, Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii i Estonii. Projekt ruszył w grudniu 2023 roku w Kijowie.

Ponad 12 milionów euro trafiło w ramach bezpośredniego finansowania dla firm deeptech. Inicjatywa miała na celu wsparcie ukraińskich firm zajmujących się odbudową kraju i procesem członkostwa w UE.

Pozostała kwota – 8 mln euro – trafiła na wsparcie firm, które zakwalifikowały się w ramach programów: Usługi Biznesowe i Innowacyjne, Innowacyjna Przedsiębiorczość, Inkubatory Deep-Tech, Odbudowa Ukrainy, Skalowanie i Akceleracja Deep-Tech oraz Przedsiębiorczość i Liderstwo Kobiet.

Projekt miał pokazać, że inwestycje w Europie muszą być bardziej dostępne

Jednocześnie projekt miał pokazać, że procesy inwestycyjne w Europie muszą stać się bardziej przejrzyste i dostępne. Wiele start-upów wskazuje bowiem obciążenia regulacyjne jako jedną z głównych przyczyn trudności w pozyskiwaniu inwestorów. Z kolei w ekspansji międzynarodowej przeszkadzają im zróżnicowane środowiska biznesowe (33 proc.), niejasne przepisy (30 proc.) oraz kwestie podatkowe (29 proc.).

Start-upy, które chcą obecnie rozwijać swoją działalność międzynarodowo w Europie, muszą funkcjonować w 27 systemach prawno-podatkowych. Koszty operacji związanych z rozwijaniem takich transakcji pomiędzy start-upami a inwestorami mogą sięgać nawet 15 tys. euro przy 50 tys. euro inwestycji. Dla wielu firm stanowi to nieprzekraczalną blokadę.

– Stworzenie prostego mechanizmu pozyskiwania finansowania na innowacje jest kluczem do wzmocnienia technologicznego i gospodarczego bezpieczeństwa Europy – mówi Anna Dymowska, Dyrektor Operacyjna w FundingBox Group i Koordynatorka projektów Seeds of Bravery oraz DeepSAFE. – Zapowiedź Komisji Europejskiej dotycząca wprowadzenia tzw. EU Inc. jako 28. reżimu prawnego – ogólnounijnej alternatywy dla krajowych regulacji poszczególnych państw członkowskich – to doskonała wiadomość i dowód niesamowitej determinacji inwestorów, start-upów i całej europejskiej społeczności deep-tech. Przyszłość rysuje się w jasnych barwach! Jednak, jak sugeruje zapowiedź, te zmiany nie nastąpią z dnia na dzień – dodaje.

– Wdrożenie zmiany systemowej wymaga czasu i właśnie dlatego stworzyliśmy EU SCALE – European Simple Convertible Loan for Equity (Europejska Prosta Pożyczka Konwertowalna na Udziały). Jest to narzędzie zaprojektowane, aby ułatwić szybkie zawarcie inwestycji pomiędzy inwestorami a start-upami na wczesnym etapie rozwoju, dostosowane do realiów prawnych w całej UE i Ukrainie. Umożliwiając sfinalizowanie transakcji pożyczki konwertowalnej nawet w jedno popołudnie, to przyjazne dla startupów rozwiązanie staje się odpowiedzią na rozdrobniony europejski ekosystem prawny w obszarze deeptech już dzisiaj, bez konieczności czekania na 28. reżim – podsumowuje.