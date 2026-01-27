Anta Sports zostanie największym akcjonariuszem Pumy. Rodzina Pinault sprzeda swoje udziały

Anta Sports Products, chińska firma z branży odzieży sportowej, zostanie największym udziałowcem koncernu Puma. Za 1,5 mld euro przejmie pakiet 29,06 proc. akcji od dotychczasowego największego akcjonariusza – Grupy Artemis kontrolowanej przez rodzinę Pinault.

O tym, że Anta Sports jest zainteresowana przejęciem udziałów w Pumie, pisaliśmy w listopadzie.

Notowana na giełdzie w Hongkongu Anta zapłaci 35 euro za akcję Pumy – 62 proc. powyżej kursu na zamknięciu w poniedziałek. Anta Sports wskazała w komunikacie prasowym, że zdaniem spółki kurs akcji Pumy w ostatnich miesiącach „nie odzwierciedla długoterminowego potencjału marki".

Nabycie udziałów zostanie w całości sfinansowane ze środków własnych Anta Sports – podała spółka. Anta podała także w komunikacie, że nie zamierza składać oferty przejęcia całej spółki Pumy. Zamierza z kolei ubiegać się o reprezentację w radzie nadzorczej firmy.

Anta Sports oczekuje sfinalizowania transakcji do końca 2026 r. po otrzymaniu wymaganych zgód.

„To przejęcie czyni Anta Sports największym udziałowcem Pumy i stanowi ważny krok naprzód w naszej strategii globalizacji opartej na jednym segmencie i wielu markach. Puma to kultowa globalna marka z bogatym dziedzictwem. Z niecierpliwością oczekujemy na wzajemne uczenie się i wspólne działanie, aby w pełni wykorzystać potencjał marki" – skomentował cytowany w komunikacie spółki prezes zarządu Anta Ding Shizhong.

Przejęcie przyspieszy globalizację Anta Sports i pomoże w rozwoju kolejnego etapu wchodzenia na globalne rynki sportowe, w tym w Chinach – dodał.

Założona przez francuskiego biznesmena François Pinaulta Grupa Artemis, od której Anta przejmie udziały w Pumie, to francuski holding inwestycyjny, do którego należy m. in. największy pakiet udziałów w koncernie modowym Kering (właścicielu Balenciagi, Gucci czy Yves Saint Laurent). Do grupy należy także m. in. dom aukcyjny Christie's.

Anta z kolei jest właścicielem marek takich jak Fila czy Jack Wolfskin oraz największym udziałowcem Amer Sports (właściciela marek Arc'teryx, Salomon, Wilson, Peak Performance i Atomic).