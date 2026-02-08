Narges Mohammadi skazana na 7,5 roku więzienia. Pokojowa noblistka znów prześladowana w Iranie

Irański sąd skazał Narges Mohammadi, laureatkę Pokojowej Nagrody Nobla z 2023 roku, na łącznie 7,5 roku więzienia. Aktywistka od lat walczy o prawa człowieka i wolność kobiet w Iranie.

W sobotę sąd w Iranie wymierzył Narges Mohammadi dwa kolejne wyroki – sześć lat oraz półtora roku więzienia. Informację potwierdzili adwokat Mostafa Nili oraz założona przez noblistkę organizacja Narges Foundation.

53-letnia aktywistka została aresztowana 12 grudnia 2023 roku w mieście Maszhad. Do zatrzymania doszło po jej wystąpieniu podczas uroczystości upamiętniającej zmarłego w tajemniczych okolicznościach adwokata.

Zarzuty: „spisek” i działalność propagandowa

Jak przekazał jej obrońca, sąd skazał Mohammadi na sześć lat więzienia za rzekomy udział w spisku i zorganizowanym zgromadzeniu zagrażającym bezpieczeństwu państwa. Dodatkowy wyrok – półtora roku – dotyczy działalności propagandowej wymierzonej we władze.

Zgodnie z irańskim prawem, kary nie sumują się, dlatego obowiązywać będzie dłuższy z wyroków.

Dodatkowe sankcje

Narges Mohammadi objęto również dwuletnim zakazem opuszczania kraju oraz skierowano na przymusowe wygnanie do miejscowości Chusf we wschodnim Iranie.

Obrońca noblistki zapowiedział złożenie apelacji. Dodał, że ze względu na pogarszający się stan zdrowia jego klientka może zostać tymczasowo zwolniona za kaucją na czas leczenia.

Mohammadi od ponad dwóch dekad jest prześladowana za działalność społeczną. Wielokrotnie trafiała do więzienia za sprzeciw wobec kary śmierci oraz represyjnych zasad dotyczących ubioru kobiet.

Od 2015 roku większość czasu spędziła w areszcie, a jej dzieci przebywają na stałe w Paryżu. W grudniu 2024 roku została zwolniona na trzy tygodnie z powodów zdrowotnych.

Źródło: PAP