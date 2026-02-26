Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 26.02.2026
26.02.2026 14:24

Nastroje w gospodarkach UE i strefy euro w lutym pogorszyły się

Indeks nastrojów w gospodarce (ESI) mierzony przez Komisję Europejską spadł zarówno w przypadku średniej dla UE, jak i dla strefy euro. W obu wariantach wskaźnik w lutym wyniósł 98,3 pkt, czyli o 1 pkt mniej niż w styczniu.

Wskazane wartości oznaczają kolejny odczyt poniżej długoterminowej średniej 100 pkt, co oznacza, że w UE i strefie euro dominują nastroje pesymistyczne. Taki stan utrzymuje się nieprzerwanie od czerwca 2022 r., a najbliżej przełamania był w styczniu 2026 r., kiedy KE odnotowana ESI na poziomie 99,3 pkt.

Z raportu KE wynika, że w największym stopniu pogorszenie nastrojów nastąpiło w sektorze usług, gdzie wskaźnik spadł w lutym do 5 pkt z 7,2 pkt odnotowanych w styczniu, choć odczyt jako jedyny pozostał na plusie. W przypadku przedsiębiorców z sektora produkcyjnego ogólna ocena otoczenia spadła do -7,1 pkt z -6,8 pkt odnotowanych miesiąc wcześniej.

Nadal najgorzej otoczenie gospodarcze oceniają konsumenci, w przypadku których indeks w lutym wyniósł -12,2 pkt. To oznacza nieznaczne poprawienie się oceny w porównaniu do stycznia, kiedy to wskaźnik wyniósł -12,4 pkt.

W ślad za ESI spadł również wskaźnik oczekiwanego zatrudnienia (EEI). Dla UE indeks wyniósł 98,5 pkt, czyli o 0,7 pkt mniej niż w styczniu, natomiast dla strefy euro 97,6 pkt, co daje spadek o 0,6 pkt m/m.

Dla Polski ESI w lutym wyniósł 101,3 pkt, co przełożyło się na miesięczny spadek o 1,9 pkt. Według KE wskaźnik koniunktury w sektorze przemysłu spadł do -14,2 pkt (więcej o 0,1 pkt m/m), z kolei indeks dla usług wyniósł -1,5 pkt (więcej o 0,2 pkt m/m).

unijne flagi przed siedzibą Komisji Europejskiej
Na zdjęciu unijne flagi przed siedzibą Komisji Europejskiej. Fot. Santiago Urquijo/Getty Images
