Nastroje w logistyce są coraz chłodniejsze. Polskie firmy zamierzają jednak powiększyć magazyny

Spada poziom optymizmu w sektorze logistyki i dostaw. Firmy są coraz bardziej ostrożne, bojąc się rosnących cen paliw i wpływu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Jednocześnie jednak przedsiębiorstwa chcą powiększać powierzchnię magazynową.

Spadek nastrojów, jak wynika z raportu CBRE i P3 „Logistics and Supply Chain Confidence Index 2025/26”, to efekt wyzwań operacyjnych. Koszty działalności są wysokie, a podbijają je ceny transportu i energii. Brakuje wykwalifikowanej siły roboczej, a sytuacja geopolityczna wpływa na przepływy towarów na świecie.

Dlatego też przedstawiciele firm produkcyjnych i handlowych są w nastrojach poniżej poziomu neutralnego. Operatorzy logistyczni zaś sygnalizują umiarkowane pogorszenie nastrojów.

– Tegoroczne wyniki badania pokazują, że sektor logistyki i łańcucha dostaw funkcjonuje dziś w warunkach podwyższonej ostrożności decyzyjnej. Choć otoczenie makroekonomiczne pozostaje relatywnie stabilne, decyzje firm są dziś silniej determinowane przez czynniki operacyjne i poziom kosztów. Zróżnicowanie nastrojów pomiędzy operatorami logistycznymi a producentami i firmami handlowymi dobrze odzwierciedla różne poziomy ekspozycji na bieżące wyzwania rynkowe – tłumaczy Michał Śniadała, dyrektor działu powierzchni magazynowych i przemysłowych w CBRE.

58 proc. firm uważa, że w 2026 r. wzrośnie zapotrzebowanie na magazyny

Jednocześnie 58 proc. firm widzi szanse na zwiększenie zapotrzebowania na magazyny w bieżącym roku. – Rosnący popyt na powierzchnię magazynową, który potwierdza 58 proc. respondentów, idzie w parze z wyraźną zmianą oczekiwań jakościowych. Firmy poszukują dziś przede wszystkim nowych obiektów – preferuje je zdecydowana większość operatorów logistycznych planujących ekspansję. Jednocześnie widzimy, że Polska znacząco poprawiła swoją pozycję w zakresie atrakcyjności inwestycyjnej.

W tegorocznym badaniu połowa respondentów ocenia ją jako lepszą od europejskiej średniej, podczas gdy rok wcześniej wskazywał tak co czwarty ankietowany. To istotna zmiana, która potwierdza strategiczną rolę Polski w nearshoringowych strategiach europejskich firm – mówi Bartłomiej Hofman, Managing Director, P3 Logistic Parks w Polsce.

Rośnie rola automatyzacji i dbania o środowisko

Raport pokazuje rosnącą rolę automatyzacji i rozwiązań cyfrowych. Mają one zwiększyć wydajność operacyjną i ulepszyć kontrolę nad procesami. Duże znaczenie zyskuje też zrównoważony rozwój. Firmy stawiają m.in. na efektywność energetyczną. Przyznają jednak, że nie robią tego z własnej woli. Takie inwestycje są wymuszane przez prawo i oczekiwania partnerów biznesowych.

