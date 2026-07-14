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NEWSROOM XYZ
14.07.2026 10:05

Nastroje w sektorze MŚP stabilne. „W inwestycjach wciąż dominuje ostrożność”

Nastroje w sektorze MŚP w III kwartale pozostają stabilne – wynika z odczytu Barometru EFL. „Przedsiębiorcy zakładają brak zmian w sprzedaży i płynności finansowej, a w inwestycjach wciąż dominuje ostrożność” – wskazują autorzy badania.

Na zdjęciu widok na wieżowce w centrum Warszawy
Tylko co dziesiąty przedsiębiorca spodziewa się poprawy sprzedaży. Fot. Michał Fludra/NurPhoto via Getty Images

Najnowszy odczyt Barometru EFL wskazuje na 47,8 pkt wobec 47,7 pkt w poprzednim kwartale. Wskaźnik pozostaje poniżej granicy 50 pkt, która oznacza sprzyjające warunki do rozwoju.

„Po silnym spadku z początku roku najnowszy odczyt oznacza zatrzymanie pogorszenia nastrojów, ale nie przełom [...] Firmy najczęściej zakładają brak zmian w sprzedaży i płynności finansowej, a w inwestycjach wciąż dominuje ostrożność” – twierdzą autorzy badania.

Tylko co dziesiąty przedsiębiorca spodziewa się poprawy sprzedaży. Reszta zakłada jej utrzymanie. Tak samo sytuacja wygląda w obszarze płynności finansowej.

Właściciele firm najbardziej ostrożnie patrzą na inwestycje. 15 proc. firm zapowiada wzrost nakładów na środki trwałe, 50 proc. chce utrzymać je na dotychczasowym poziomie, a 35 proc. przewiduje ich spadek.

„To bardzo podobny obraz do poprzedniego kwartału, co oznacza, że firmy nie pogłębiają już wyraźnie pesymizmu, ale nadal nie są gotowe do mocniejszego zwiększania wydatków rozwojowych” – czytamy.

„Wyniki pokazują, że ewentualna poprawa oczekiwań sprzedażowych nie przekłada się jeszcze na większą skłonność do inwestowania. Przedsiębiorcy w pierwszej kolejności chcą wykorzystać obecne zasoby i utrzymać kontrolę nad kosztami. Decyzje o rozbudowie majątku trwałego lub zwiększaniu zdolności produkcyjnych prawdopodobnie będą odkładane do momentu, w którym poprawa koniunktury będzie bardziej trwała i przewidywalna” – dodają autorzy raportu.

Źródło: PAP

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