22.04.2026 09:59

Nawet 100 państw ma narzędzia do cyberataków na Wielką Brytanię

Brytyjskie służby ostrzegają przed rosnącym zagrożeniem cybernetycznym ze strony państw. Ponad połowa krajów świata ma już technologie umożliwiające włamania do infrastruktury, firm i sieci prywatnych w Wielkiej Brytanii.

Brytyjskie służby wywiadowcze ustaliły, że około 100 państw nabyło oprogramowanie do cyberinwigilacji, które może być wykorzystywane do ataków na infrastrukturę krytyczną, przedsiębiorstwa i sieci prywatne w Wielkiej Brytanii. Informacje te przedstawiło National Cyber Security Centre (NCSC), działające w ramach brytyjskiej służby specjalnej zajmującej się wywiadem elektronicznym, cyberbezpieczeństwem oraz analizą transmisji telekomunikacyjnych (GCHQ).

Według NCSC bariera wejścia w posiadanie technologii cyberataków wyraźnie spada, co oznacza, że coraz więcej państw może prowadzić zaawansowane operacje w cyberprzestrzeni.

Rynek komercyjnego oprogramowania szpiegowskiego dynamicznie rośnie od dwóch dekad. Narzędzia takie jak Pegasus czy Predator były już wykorzystywane do inwigilowania dziennikarzy i przeciwników politycznych na całym świecie, co pokazuje skalę i dostępność tego typu technologii.

Brytyjskie służby zwracają uwagę, że zakres celów ataków rozszerzył się w ostatnich latach. Coraz częściej ofiarami stają się nie tylko politycy czy aktywiści, ale również bankierzy oraz zamożni menedżerowie.

Rząd i eksperci podkreślą także, że liczba poważnych cyberataków na Wielką Brytanię podwoiła się w ciągu roku. Co istotne, większość incydentów jest dziś powiązana z działaniami państw, a nie z grupami przestępczymi.

Szef NCSC, Richard Horne, ostrzega, że firmy lekceważące cyberbezpieczeństwo „nie są już tylko naiwne”, ale nie rozumieją realiów współczesnego świata. Dodaje, że kraje takie jak Chiny dysponują „porażającym poziomem zaawansowania” w prowadzeniu cyberataków, co tworzy dla Wielkiej Brytanii zagrożenia o niespotykanej skali.

Jednym z kluczowych czynników ryzyka jest rozwój sztucznej inteligencji. Horne wskazuje, że nowe technologie AI umożliwiają szybkie wykrywanie i wykorzystywanie podatności w systemach na masową skalę.

Na zagrożenie reagują już brytyjskie instytucje bezpieczeństwa. MI5, poprzez swoją jednostkę NPSA, ostrzegło operatorów infrastruktury krytycznej – w tym sektorów energii jądrowej, wodociągów i telekomunikacji. Minister bezpieczeństwa Dan Jarvis apeluje o ściślejszą współpracę z firmami AI, aby tworzyć systemy zdolne do automatycznego wykrywania i neutralizowania zagrożeń szybciej niż przez człowieka.

Źródło: Politico

Centrum SOC w Broomfield, w Colorado. W takich miejscach monitoruje się poziom bezpieczeństwa na świecie, w tym cyberataki. Duże organizacje mogą sobie na nie pozwolić. Mniejszym pozostaje korzystanie z usług innych podmiotów
Rząd i eksperci podkreślą także, że liczba poważnych cyberataków na Wielką Brytanię podwoiła się w ciągu roku. Co istotne, większość incydentów jest dziś powiązana z działaniami państw, a nie z grupami przestępczymi.
