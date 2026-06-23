Nawrocki i Erdogan o NATO, bezpieczeństwie i handlu

Bezpieczeństwo europejskie, przygotowania do szczytu NATO oraz rozwój współpracy gospodarczej były głównymi tematami rozmów prezydentów Polski i Turcji. Karol Nawrocki i Recep Tayyip Erdogan spotkali się we wtorek w Ankarze podczas oficjalnej wizyty polskiego prezydenta w Turcji.

Prezydent Karol Nawrocki podkreślił po rozmowach, że Turcja jest jednym z najważniejszych partnerów Polski, sprawdzonym sojusznikiem w NATO oraz państwem odgrywającym kluczową rolę dla bezpieczeństwa Europy, szczególnie w regionie Morza Czarnego. Jak zaznaczył, spotkanie dotyczyło zarówno współpracy dwustronnej, jak i najważniejszych wyzwań geopolitycznych stojących przed Sojuszem Północnoatlantyckim.

Turcja jest dla Polski jednym z najważniejszych partnerów, sprawdzonym sojusznikiem w NATO i państwem odgrywającym istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa Europy, a w sposób szczególny regionu Morza Czarnego.



Razem z Prezydentem @RTErdogan dyskutowaliśmy o zakresach działań… pic.twitter.com/xdnunPsXE1 — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) June 23, 2026

Jednym z głównych tematów rozmów były konsultacje przed zbliżającym się szczytem NATO w Ankarze. Nawrocki wskazał, że bezpieczeństwo wschodniej flanki Sojuszu wymaga uwzględnienia zarówno roli Polski jako państwa odpowiedzialnego za bezpieczeństwo regionu Morza Bałtyckiego, jak i Turcji, dysponującej największą lądową armią NATO w Europie i odpowiadającej za bezpieczeństwo obszaru Morza Czarnego.

Polski prezydent zwrócił również uwagę na znaczenie Inicjatywy Trójmorza, której Turcja jest partnerem strategicznym. Ocenił, że dotychczasowe relacje między Warszawą a Ankarą znajdują się na bardzo wysokim poziomie, a potencjał dalszej współpracy pozostaje znaczący. Nawrocki poinformował także, że zaprosił prezydenta Erdogana do złożenia wizyty w Polsce.

Znaczną część rozmów poświęcono gospodarce. Recep Tayyip Erdogan poinformował, że wymiana handlowa między Polską a Turcją przekroczyła 10 mld dolarów rocznie, osiągając tym samym cel wyznaczony wcześniej przez oba państwa. Według tureckiego prezydenta strony rozmawiały o możliwościach dalszego zwiększania obrotów handlowych oraz współpracy w obszarach inwestycji, energetyki i przemysłu obronnego.

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Erdogan podkreślił, że Polska należy do państw, w których tureckie firmy budowlane są szczególnie aktywne. Wyraził nadzieję na wzrost liczby realizowanych projektów, wskazując jednocześnie na transport jako kolejny sektor o dużym potencjale rozwoju. W tym kontekście również zaakcentował znaczenie Inicjatywy Trójmorza dla wzmacniania regionalnej współpracy infrastrukturalnej.

Polonya Cumhurbaşkanı Sayın Karol Nawrocki’ye ülkemizi ziyaretleri için teşekkür ediyor, istişarelerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 🇹🇷🇵🇱 pic.twitter.com/3spTjGnCTA — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 23, 2026

Jednym z kluczowych zagadnień była także współpraca w sektorze obronnym. Erdogan przypomniał, że oba kraje zrealizowały już wiele wspólnych przedsięwzięć, m.in. dotyczących systemów bezzałogowych i innych projektów wojskowych. Jak podkreślił, Polska i Turcja jako sojusznicy w NATO odgrywają istotną rolę w europejskiej architekturze bezpieczeństwa i konsekwentnie rozwijają współpracę w tym obszarze.

Podczas spotkania poruszono również kwestie międzynarodowe. Erdogan podziękował Polsce za wsparcie tureckich aspiracji do członkostwa w Unii Europejskiej i wyraził nadzieję na kontynuację tego stanowiska. Rozmowy dotyczyły także sytuacji na Bliskim Wschodzie, w tym konfliktów związanych z Iranem i Palestyną.

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Turecki prezydent zaznaczył, że Ankara pozytywnie ocenia polskie poparcie dla rozwiązania dwupaństwowego w sprawie konfliktu izraelsko-palestyńskiego oraz opowiedział się za dalszym wzmacnianiem więzi transatlantyckich i europejskiego filaru NATO.

Źródło: PAP