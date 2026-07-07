NBP: aktywa rezerwowe Polski to 257,6 mld euro

Na koniec czerwca 2026 r. oficjalne aktywa rezerwowe Polski, zarządzane przez NBP, wyniosły 257,6 mld euro, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie 293,5 mld dolarów – podał we wtorek polski bank centralny.

NBP zapewnił, że inwestuje również w dłużne pozarządowe papiery wartościowe, a także w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Fot. PAP/Rafał Guz

Z opublikowanych przez Narodowy Bank Polski danych o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych wynika, że na koniec czerwca 2026 r. ich stan wyrażony w euro był wyższy o 2 mld euro niż na koniec maja 2026 r., a w dolarach zmniejszył się o 3,7 mld dolarów.

„Narodowy Bank Polski przy inwestowaniu rezerw dewizowych kieruje się przede wszystkim kryterium bezpieczeństwa i płynności. Dopiero po spełnieniu tych warunków dąży do osiągnięcia jak najwyższej stopy zwrotu w długim okresie. NBP inwestuje rezerwy walutowe w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Dominującą część rezerw inwestuje w dłużne rządowe papiery wartościowe charakteryzujące się najwyższym stopniem bezpieczeństwa i płynności” – podał NBP w komunikacie.

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NBP zapewnił, że inwestuje również w dłużne pozarządowe papiery wartościowe, a także w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Poza tym niewielka część rezerw utrzymywana jest w postaci krótkoterminowych lokat w bankach o wysokiej wiarygodności kredytowej.

Źródło: PAP