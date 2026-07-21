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21.07.2026 15:20

NBP jest coraz bliżej osiągnięcia celu w kwestii zasobów złota

W czerwcu Narodowy Bank Polski kupił ok. 18,5 tony złota. Oznacza to, że jego skarbiec liczył już 632,4 tony kruszcu.

Na ilustracji sztabki złota
NBP posiada ponad 630 ton złota. Fot. OsakaWayneStugions/Getty Images

We wtorek Narodowy Bank Polski opublikował najnowsze dane o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych. Bank centralny, na koniec czerwca posiadał 20,333 mln uncji złota, co odpowiada ok. 632,4 tony. Na koniec maja NBP miał 19,736 mln uncji złota, czyli niemal 613,9 mln ton. Oznacza to, że w czerwcu NBP kupił ponad 18 ton tego kruszcu.

Zgodnie z uchwałą zarządu banku centralnego zasoby złota docelowo mają wynieść 700 ton. NBP sukcesywnie dywersyfikuje rezerwy walutowe na złoto od 2018 r. Największe zakupy przeprowadzono jednak w ostatnich latach. Jeszcze w 2023 r. skarbiec banku liczył blisko 360 ton.

Obecny stan plasuje NBP na 11. miejscu na tle innych banków centralnych oraz instytucji finansowych. Tym samym polski bank ma większe rezerwy w złocie nić Europejski Bank Centralny (508 ton) czy Bank Anglii (310,3 ton).

Źródło: PAP, XYZ

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