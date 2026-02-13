Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 13.02.2026
13.02.2026 15:00

NBP podał dane o bilansie płatniczym. W grudniu wzrósł deficyt rachunku bieżącego

Saldo rachunku bieżącego Polski w grudniu 2025 r. było ujemne i wyniosło 7,2 mld zł. W grudniu 2024 r. rachunek bieżący miał deficyt w wysokości 6,1 mld zł. W listopadzie 2025 r. deficyt wynosił 2 mld zł – podał Narodowy Bank Polski (NBP).

„W grudniu 2025 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda usług (13,8 mld zł) i dochodów wtórnych (1,9 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (13,2 mld zł) i obrotów towarowych (9,7 mld zł)” – podał bank centralny.

Według wstępnych szacunków w grudniu 2025 r. wartość eksportu towarów wzrosła o 8,5 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2024 r. i wyniosła 115,6 mld zł. Wartość importu zwiększyła się o 8,9 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniosła 125,3 mld zł.

„Wzrost wartości obrotów towarowych w grudniu 2025 r. okazał się najwyższy od blisko trzech lat. Przyspieszeniu dynamiki obrotów sprzyjała m.in. większa liczba dni roboczych w porównaniu z 2024 r. – podał NBP.

W grudniu wzrosła wartość eksportu i importu

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, najsilniej wzrosła wartość eksportu produktów rolnych oraz pozostałych towarów konsumpcyjnych. Duży wzrost po raz kolejny nastąpił także w eksporcie komputerów.

Największą zmianą w porównaniu z poprzednimi miesiącami był relatywnie duży wzrost w eksporcie towarów zaopatrzeniowych oraz części do środków transportu, spowodowany przede wszystkim zwiększeniem sprzedaży zagranicznej silników lotniczych – wskazał NBP.

Eksport trwałych towarów konsumpcyjnych z kolei „charakteryzowały nadal tendencje stagnacyjne” – podał bank centralny.

Wzrost wartości importu, podobnie jak w eksporcie, odnotowano w większości głównych kategorii. Największe wzrosty nastąpiły w imporcie dóbr inwestycyjnych, przede wszystkim komputerów oraz towarów zaopatrzeniowych, m.in. półproduktów z żelaza i stali. Z kolei obniżające się ceny paliw, w tym ropy naftowej, znalazły odzwierciedlenie w dalszym spadku importu w tej kategorii.

„Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 44,3 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2024 r. zwiększyły się o 2,2 mld zł (tj. o 5,2 proc.). Wartość rozchodów wyniosła 30,5 mld zł i wzrosła o 2,6 mld zł (tj. o 9,2 proc.) w porównaniu z grudniem 2024 r.” – wskazał bank centralny.

Pogłębiło się ujemne saldo dochodów pierwotnych

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i pogłębiło się o 0,1 mld zł do minus 13,2 mld zł. Największy wpływ na pogorszenie się tego wyniku miały dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach, które wyniosły w grudniu 13,9 mld zł.

„Na wielkość salda dochodów pierwotnych oddziaływały również wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych oraz pozostałych inwestycji (odpowiednio 1,9 mld zł oraz 2,5 mld zł)” – podał NBP.

Zdjęcie przedstawia siedzibę NBP
NBP podał dane o bilansie płatniczym Polski. Zdanych wynika, że w grudniu 2025 r. wzrósł deficyt rachunku bieżącego. Fot. Damian Lemaski/Bloomberg via Getty Images
