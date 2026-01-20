NBP podjął decyzję o zwiększeniu rezerw złota do 700 ton

Narodowy Bank Polski (NBP) podjął decyzję o zwiększeniu rezerw złota do poziomu 700 ton – przekazał we wtorek prezes banku Adam Glapiński cytowany w komunikacie NBP.

„Narodowy Bank Polski podjął decyzję o dalszym zwiększeniu rezerw złota do poziomu 700 ton. Dzięki temu Polska znajdzie się w elitarnej dziesiątce państw o największych zasobach złota na świecie” – poinformował szef banku centralnego.

Na koniec 2025 r. NBP posiadał 550 ton złota o wartości blisko 276 mld zł (ok. 76,5 mld dolarów) – podał Glapiński w styczniu na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej (RPP).

W trakcie konferencji Glapiński zapowiedział także, że zwróci się o zgodę zarządu NBP na zwiększenie zasobów złota.

Jak wskazywał szef banku centralnego, NBP w 2025 r. był największym nabywcą złota pośród banków centralnych. Zwiększył zasoby kruszcu o ponad 100 ton. Obecna wielkość zasobu zapewnia NBP 12 pozycję w rankingu największych posiadaczy złota wśród banków centralnych na świecie – podał.

Źródło: PAP/XYZ