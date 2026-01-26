NBP: sytuacja polskich przedsiębiorstw wyraźnie się poprawiła w ostatnim kwartale 2025 r.

Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw wyraźnie się poprawiła w IV kw. 2025 r. – przekazał w poniedziałek NBP. Bank spodziewa się dalszej poprawy w 2026 r.

„Wyniki Szybkiego Monitoringu NBP (SM NBP) wskazują, że w IV kw. 2025 r. sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw – choć nadal osłabiona – uległa wyraźnej poprawie. Ponadto jej dalsza poprawa oczekiwana jest zarówno w I kw. br., jak i w perspektywie rocznej” – przewidują eksperci Narodowego Banku Polskiego.

Z danych NBP wynika, że w IV kw. poprawiła się jakość obsługi zadłużenia bankowego, za to pogorszyła się dostępność finansowania bankowego. Mimo wzrostu nakładów inwestycyjnych w III kw. 2025 r. w ujęciu rocznym kolejny kwartał przyniósł pogorszenie nastrojów inwestycyjnych w segmencie krajowych przedsiębiorstw prywatnych. Osłabione są także nastroje inwestycyjne w przypadku przedsiębiorstw zagranicznych.

„Skala planowanych podwyżek cen własnych w I kw. br. obniżyła się, mimo nieznacznego wzrostu odsetka przedsiębiorstw prognozujących wzrost cen. Nadal najczęściej wymienianą – choć rzadziej niż w poprzednim kwartale – przyczyną prognozowanego wzrostu cen są rosnące koszty zaopatrzenia. Wzrósł natomiast udział firm uznających koszty pracy za kluczowy czynnik presji cenowej” – podaje NBP.

Z kolei kwartalne i roczne prognozy zmian zatrudnienia uległy pogorszeniu. Spadła też średnia skala planowanej podwyżki wynagrodzeń przy równoczesnym wzroście odsetka firm planujących taki krok.

Źródło: PAP