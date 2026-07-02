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02.07.2026 16:47

NBP szacuje niezrealizowany zysk na złocie na ponad 150 mld zł

Narodowy Bank Polski szacuje, że niezrealizowany zysk z wyceny rezerw złota na koniec maja przekraczał 150 mld zł. Informację przekazał prezes NBP Adam Glapiński w artykule prasowym opublikowanym w Obserwatorze Finansowym.

Adam Glapiński, prezes NBP
Prezes NBP, Adam Glapiński. Fot. PAP/Radek Pietruszka

Według prezesa banku centralnego wzrost cen złota na światowych rynkach przełożył się na wysokie dodatnie różnice z wyceny tego składnika aktywów. Oznacza to, że NBP odnotował znaczący niezrealizowany zysk na posiadanych rezerwach kruszcu.

Wycena złota spadła po korekcie cen

Adam Glapiński podał, że na koniec lutego 2026 roku niezrealizowany zysk NBP ze złota był szacowany na około 193 mld zł. Później wartość ta spadła w związku z korektą cen kruszcu na rynkach światowych.

Prezes NBP odniósł się także do swojego pomysłu sfinansowania inwestycji w zbrojenia z zysku z inwestycji złota.

– Żyjemy w czasach, w których bezpieczeństwo militarne stało się absolutnym priorytetem. Polska musi się zbroić szybko i nowocześnie. W obliczu wojny, która cały czas zagraża Polsce, można rozważać wykorzystanie nadwyżki wynikającej ze wzrostu cen złota i przekształcenie jej w realny zasób finansowy – mógłby on być spożytkowany przez Polskę na cele obronne – napisał Adam Glapiński.

Jak zaznaczył, aby ta operacja mogła zostać przeprowadzona zgodnie z prawem, wszystkie najważniejsze organy konstytucyjne państwa – prezydent, rząd i parlament – muszą działać zgodnie i w porozumieniu.

Źródło: XYZ/PAP

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