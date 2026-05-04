Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 04.05.2026
04.05.2026 10:58

NBP: w drugim kwartale roku banki planują złagodzić kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych

W drugim kwartale 2026 r. banki zamierzają złagodzić kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych – wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu Narodowego Banku Polskiego (NBP) na temat sytuacji na rynku kredytowym.

Oznaczałoby to dalszy ciąg trendu łagodzenia kryteriów udzielania tych kredytów. Jak podaje w raporcie „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2026 r.” NBP, w pierwszym kwartale 2026 r. banki kontynuowały łagodzenie kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych, mimo zapowiadanej wcześniej stabilizacji polityki kredytowej. Banki ponownie zmniejszyły też marżę kredytową – podał NBP.

Jak wskazał bank centralny, w pierwszych trzech miesiącach roku część banków jednocześnie zwiększyła marże dla kredytów obarczonych większym ryzykiem oraz podniosła kwotę wymaganego udziału własnego w inwestycji.

„Do czynników wpływających na łagodzenie polityki kredytowej ankietowane banki zaliczyły przede wszystkim wzrost presji konkurencyjnej ze strony innych banków uniwersalnych (…), a także prognozę sytuacji na rynku mieszkaniowym" – dodano w raporcie.

W bieżącym kwartale banki zamierzają także złagodzić kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych. Oczekują również dalszego wzrostu popytu na te kredyty. To również kontynuacja względem pierwszego kwartału. Banki złagodziły w tamtym okresie kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych oraz niektóre warunki kredytowania, w tym zmniejszyły marżę kredytową dla kredytów normalnych i zwiększyły maksymalną kwotę kredytu.

„Banki, które złagodziły politykę kredytową, uzasadniały to głównie wzrostem presji konkurencyjnej ze strony innych banków (…). Do złagodzenia polityki kredytowej przyczynił się również spadek popytu na kredyty konsumpcyjne” – czytamy w raporcie NBP.

Ankieta NBP została przeprowadzona na początku kwietnia 2026 r. wśród 23 banków, których łączny udział w portfelu należności sektora bankowego od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych wynosi około 89 proc.

Źródło: PAP

