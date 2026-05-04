RynekPierwotny.pl: w kwietniu liderami wzrostów cen mieszkań Warszawa i Poznań

W kwietniu 2026 r. średnie ceny metra kwadratowego mieszkań oferowanych przez deweloperów wzrosły miesiąc do miesiąca w Warszawie i Poznaniu – wynika ze wstępnych danych BIG DATA RynekPierwotny.pl.

Według wstępnych danych BIG DATA RynekPierwotny.pl w kwietniu 2026 r. średnia cena metra kwadratowego mieszkań oferowanych przez deweloperów w Warszawie przekroczyła poziom 19,7 tys. zł, rosnąc o 1 proc. w porównaniu z marcem. Oznacza to wzrost o blisko 7 proc. od początku roku oraz ok. 10 proc. rok do roku.

W Warszawie 20 tys. zł za metra zaczyna pełnić rolę kotwicy cenowej

– Przebicie poziomu 20 tys. zł za metr kwadratowy może mieć znaczenie nie tylko ekonomiczne, lecz także psychologiczne – jako nowy punkt odniesienia wpływający na oczekiwania cenowe i decyzje zarówno deweloperów, jak i kupujących – powiedział Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Dodał, że poziom 20 tys. zł za metr kwadratowy zaczyna pełnić rolę kotwicy cenowej przy wycenie kolejnych inwestycji, a projekty oferowane poniżej tej granicy mogą być postrzegane jako relatywnie atrakcyjne, nawet jeśli jeszcze niedawno uchodziły za drogie.

– Część nabywców może przyspieszać decyzje zakupowe w obawie przed trwałym wejściem rynku na wyższy poziom cen. Inni zaczynają akceptować wyższe stawki jako nową normę, korygując swoje oczekiwania co do metrażu, lokalizacji lub standardu mieszkania. W efekcie zmienia się percepcja tego, co na rynku uchodzi za drogie, a co za akceptowalne – napisano.

Poznań również wśród liderów wzrostu cen mieszkań

Jak podano, drugim rynkiem, na którym średnie ceny metra kwadratowego nadal rosną szybciej niż w większości metropolii, jest Poznań. W kwietniu średnia cena metra kwadratowego mieszkań w ofercie deweloperów wzrosła tam o 1 proc. w porównaniu z marcem i wyniosła ok. 14,3 tys. zł. W skali roku oznacza to wzrost rzędu 6 proc. Także tutaj coraz większy wpływ na poziom średniej mają droższe inwestycje wprowadzane do oferty przy relatywnie ograniczonej podaży mieszkań popularnych.

Z danych wynika, że w pozostałych metropoliach dynamika średnich cen metra kwadratowego pozostaje wyraźnie niższa niż w Warszawie i Poznaniu, a miesięczne zmiany od kilku miesięcy mieszczą się w granicach stabilizacji.

– W Trójmieście kwiecień był kolejnym miesiącem bez zmian średniej ceny, która utrzymała się na poziomie ok. 17,7 tys. zł za metr kwadratowy. Rok do roku wzrost pozostaje wysoki, jednak krótkoterminowo rynek wyraźnie wyhamował po bardzo zmiennym 2025 r. – dodano.

W kwietniu stabilne pozostały ceny w Krakowie i we Wrocławiu. W stolicy Małopolski średnia cena metra kwadratowego pozostała na poziomie ok. 17,1 tys. zł, a we Wrocławiu – ok. 15,3 tys. zł. W obu miastach roczne wzrosty średnich cen nie przekraczają 3 proc.

Spokój cenowy w Łodzi i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Zdaniem ekspertów największy spokój cenowy utrzymuje się w Łodzi oraz w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W Łodzi średnia cena metra kwadratowego w kwietniu wyniosła ok. 11,6 tys. zł i była tylko symbolicznie wyższa niż rok wcześniej.

– Duża liczba mieszkań w ofercie sprawia, że średnie ceny metra kwadratowego od dłuższego czasu praktycznie się nie zmieniają – dodano.

W miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii średnia cena metra kwadratowego od ponad roku oscyluje wokół 11,2 tys. zł i w kwietniu praktycznie nie różniła się od poziomu sprzed 12 miesięcy.

– Tam, gdzie oferta mieszkań jest duża, a sprzedaż wyraźnie nie nadąża za podażą, średnie ceny przestają rosnąć. To najlepiej widać właśnie w Łodzi i w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – dodał Wielgo.

Czytaj także: Są już cztery miasta w Polsce z cenami nowych mieszkań powyżej 15 tys. zł za m kw.

Źródło: PAP