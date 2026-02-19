Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 19.02.2026
NEWSROOM XYZ
19.02.2026 13:05

Nestle pozbywa się do końca swojego działu lodów. Firma chwali się też wynikami sprzedaży w Q4 2025

Nestle pokazała swoje wyniki sprzedaży za czwarty kwartał 2025 r. Dane są lepsze, niż oczekiwali analitycy. Firma zapowiada też, że sprzeda resztę swojego działu lodów właścicielowi marki Haagen-Dazsz, firmie Froneri.

Tempo wzrostu sprzedaży organicznej w czwartym kwartale 2025 r. wyniosło 4 proc. (r/r). To – jak pisze CNBC – więcej, niż spodziewali się analitycy. Prognozowali oni bowiem wzrost o 3,55 proc. Na ten rok Nestle planuje wzrost od 3 do 4 proc. oraz poprawę bazowej marży zysku operacyjnego z działalności handlowej, która w 2025 r. wyniosła 16,1 proc.

Jednocześnie firma planuje też dokończyć sprzedaż całego swojego działu lodów Froneri. Spółka ta to joint venture między PAI i Nestle. Jak bowiem tłumaczy CEO Philipp Navratil, o ile lodowy biznes jest „silny”, o tyle jest to już bardzo mały dział i odwraca uwagę firmy od innych, bardziej zyskownych rynków. Szwajcarski koncern poinformował też, że zaczął proces pozbywania się marek wody. Oczekuje, że znajdzie nabywców na takie marki jak Perrier do 2027 r.

Te informacje podniosły kurs akcji Nestle o 2,6 proc. podczas dzisiejszych notowań. Oznacza to także, że akcje spółki poszły w górę od początku roku o 2 proc.

Jak tłumaczą analitycy UBS, wyniki koncernu pokazują oznaki poprawy sytuacji firmy. Wskazują też, że słodycze, napoje i artykuły dla zwierząt napędziły wzrost Nestle w czwartym kwartale 2025 r.

Pekao z rekordowym wynikiem netto w 2025 r.
Siedziba Nestle w USA
Nestle chwali się wynikami sprzedaży za czwarty kwartał 2025 r. Fot. J. David Ake/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Na liście nowych pomysłów EBI: mieszkalnictwo, obronność i cyfryzacja. Czy w tym roku uda się powtórzyć rekord w Polsce?
Europejski Bank Inwestycyjny zainwestował w Polsce w 2025 r. rekordowe 8 mld euro. Na liście pomysłów na ten rok jest m.in. program mieszkaniowy. – Mamy kapitał i szukamy partnera. Rozmawiamy np. z BGK – mówi Teresa Czerwińska, która żegna się ze stanowiskiem wiceprezeski EBI.
19.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy
KGHM z mocnym spadkiem, Santander liderem wzrostów na WIG20. Dzień na GPW 16 lutego 2026 r.
Poniedziałkowa sesja na GPW przyniosła wyraźny spadek akcji KGHM. Najmocniej na WIG20 wzrósł Santander, a większość głównych indeksów utrzymała umiarkowane wzrosty. Na świecie dzień był spokojny, bo w Chinach rozpoczęło się świętowanie Nowego Roku, a w USA – Dnia Prezydenta.
16.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Aflofarm inwestuje miliony w automatyzację i miliardy w reklamę. Unika agresywnej optymalizacji
Farmaceutyczny gigant – rodzinny biznes – zrealizował nietypową dla branży inwestycję logistyczną. Dzięki niej znalazł się w europejskiej czołówce i zwiększył bezpieczeństwo lekowe kraju. – Nowy, zautomatyzowany magazyn to inwestycja w ludzi, nie zamierzamy ich zastąpić – zapewnia Jacek Furman, prezes Aflofarmu. W tym roku firma, która jest największym reklamodawcą w Polsce, wchodzi do internetu.
18.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
USA odcinają Kubę od świata. Kryzys paliwowy paraliżuje wyspę
Brak dostaw ropy doprowadził Kubę do stanu permanentnego kryzysu energetycznego. Lotnictwo i transport publiczny są sparaliżowane, a paliwo trafia do obywateli wyłącznie w ramach ostrych limitów i głównie za amerykańskie dolary. Waszyngton liczy na polityczny efekt nacisku, jednak w praktyce rosną koszty społeczne, a strach przed represjami pozostaje jedynym czynnikiem hamującym masowy bunt.
18.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Impeachment w Peru. Kraj, w którym prezydenci szybko odchodzą
W Peru kolejna odsłona politycznego serialu, który od lat niszczy zaufanie do państwa. Kongres w Limie przegłosował usunięcie z urzędu prezydenta José Jerí, zaledwie cztery miesiące po objęciu przez niego stanowiska. Zapalnikiem stała się afera „Chifagate”: seria tajnych spotkań z chińskimi biznesmenami, ujawniona na nagraniach z kamer monitoringu. W efekcie 39-letni Jerí, jeden z najmłodszych urzędujących przywódców na świecie, dołącza do długiej listy peruwiańskich liderów, których kadencje kończyły się przed czasem i w atmosferze skandalu.
19.02.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Projekcja bez korekty. Dlaczego scenariusz długu na poziomie 107 proc. PKB jest mało realistyczny?
Dzisiejsza projekcja długu publicznego nie jest prognozą nieuchronnego kryzysu, lecz matematycznym ćwiczeniem opartym na założeniu „braku zmiany polityki”. W praktyce oznacza ono przesunięcie ciężaru dostosowań na kolejną kadencję parlamentu. Po 2027 r. Polska – niezależnie od opcji politycznej – stanie przed koniecznością realnej konsolidacji fiskalnej. Czy Polska rzeczywiście zmierza w stronę długu publicznego przekraczającego 100 proc. PKB? Taki obraz wyłania się ze scenariusza bazowego Komisji Europejskiej w niedawnym raporcie „Debt Sustainability Monitor 2025". Wyjaśniamy co kryje się w założeniach przyjętych przez KE i dlaczego istotniejsza - również politycznie - jest przewidywana skala zacieśnienia po 2027 r.
19.02.2026