Nestle pozbywa się do końca swojego działu lodów. Firma chwali się też wynikami sprzedaży w Q4 2025

Nestle pokazała swoje wyniki sprzedaży za czwarty kwartał 2025 r. Dane są lepsze, niż oczekiwali analitycy. Firma zapowiada też, że sprzeda resztę swojego działu lodów właścicielowi marki Haagen-Dazsz, firmie Froneri.

Tempo wzrostu sprzedaży organicznej w czwartym kwartale 2025 r. wyniosło 4 proc. (r/r). To – jak pisze CNBC – więcej, niż spodziewali się analitycy. Prognozowali oni bowiem wzrost o 3,55 proc. Na ten rok Nestle planuje wzrost od 3 do 4 proc. oraz poprawę bazowej marży zysku operacyjnego z działalności handlowej, która w 2025 r. wyniosła 16,1 proc.

Jednocześnie firma planuje też dokończyć sprzedaż całego swojego działu lodów Froneri. Spółka ta to joint venture między PAI i Nestle. Jak bowiem tłumaczy CEO Philipp Navratil, o ile lodowy biznes jest „silny”, o tyle jest to już bardzo mały dział i odwraca uwagę firmy od innych, bardziej zyskownych rynków. Szwajcarski koncern poinformował też, że zaczął proces pozbywania się marek wody. Oczekuje, że znajdzie nabywców na takie marki jak Perrier do 2027 r.

Te informacje podniosły kurs akcji Nestle o 2,6 proc. podczas dzisiejszych notowań. Oznacza to także, że akcje spółki poszły w górę od początku roku o 2 proc.

Jak tłumaczą analitycy UBS, wyniki koncernu pokazują oznaki poprawy sytuacji firmy. Wskazują też, że słodycze, napoje i artykuły dla zwierząt napędziły wzrost Nestle w czwartym kwartale 2025 r.