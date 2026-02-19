Netflix może przebić ofertę Paramount na Warner Bros. Discovery

Netflix ma środki, by przebić ofertę Paramount dotyczącą zakupu Warner Bros. Discovery, jeśli konkurent zaoferuje wyższą cenę. Zarząd WBD w piątek zdecyduje o propozycji Netflixa, dając równocześnie Paramount tydzień na negocjacje.

Reuters podał, że Netflix dysponuje dużymi rezerwami gotówki i jest w stanie przebić ofertę Paramount Skydance, jeśli ta firma zaoferuje więcej za Warner Bros. Discovery (WBD). Informacje pochodzą od dwóch osób znających szczegóły negocjacji. Zarówno Netflix, jak i WBD odmówiły komentarza w tej sprawie.

Zarząd Warner Bros. Discovery zwołał na piątek walne zgromadzenie akcjonariuszy, podczas którego ma się odbyć głosowanie nad ofertą Netflixa. Pomimo tego koncern dał Paramount siedem dni na rozmowy i przedstawienie ostatecznych warunków transakcji, przypomniał Reuters.

Magazyn „The American Prospect” wskazuje, że rada nadzorcza WBD nie jest pewna powodzenia negocjacji z Paramount, głównie dlatego, że firma musiałaby zaciągnąć bardzo duże i ryzykowne pożyczki, aby sfinansować transakcję na warunkach stawianych przez Warnera.

Według Reutersa WBD oczekuje, że Paramount zaoferuje cenę powyżej 31 dol. za akcję. W ubiegłym roku Warner odrzucił ofertę Paramount wartą 108 mld dol. na rzecz Netflixa, który proponował zakup jedynie serwisu streamingowego i studiów za 83 mld dol. Paramount zadeklarował, że jeśli negocjacje zostaną wznowione, przeznaczy na zakup wyższą kwotę.

Umowa WBD z Netflixem pozwala Warnerowi prowadzić rozmowy z innymi koncernami, jeśli istnieje szansa na „racjonalnie wyższą ofertę”. We wtorek zarząd WBD poinformował, że na razie propozycja Paramount nie spełnia tych kryteriów, podaje AFP.

Paramount w ubiegłym tygodniu złożył ulepszoną ofertę zakupu całego WBD, obejmującą m.in. pokrycie 2,8 mld dol. kary za zerwanie umowy z Netflixem, wsparcie w refinansowaniu zadłużenia i wypłatę odszkodowań akcjonariuszom, jeśli przejęcie nie zakończy się do końca roku. Paramount chce kupić całość WBD, podczas gdy Netflix oferuje wyłącznie część odpowiedzialną za platformy streamingowe i studia filmowe, bez kanałów telewizyjnych takich jak CNN, MTV, TNT czy polski TVN. Cena oferowana przez Netflix to 27,75 dol. za akcję.

Źródło: PAP