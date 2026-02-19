Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 19.02.2026
NEWSROOM XYZ
19.02.2026 20:41

Netflix może przebić ofertę Paramount na Warner Bros. Discovery

Netflix ma środki, by przebić ofertę Paramount dotyczącą zakupu Warner Bros. Discovery, jeśli konkurent zaoferuje wyższą cenę. Zarząd WBD w piątek zdecyduje o propozycji Netflixa, dając równocześnie Paramount tydzień na negocjacje.

Reuters podał, że Netflix dysponuje dużymi rezerwami gotówki i jest w stanie przebić ofertę Paramount Skydance, jeśli ta firma zaoferuje więcej za Warner Bros. Discovery (WBD). Informacje pochodzą od dwóch osób znających szczegóły negocjacji. Zarówno Netflix, jak i WBD odmówiły komentarza w tej sprawie.

Zarząd Warner Bros. Discovery zwołał na piątek walne zgromadzenie akcjonariuszy, podczas którego ma się odbyć głosowanie nad ofertą Netflixa. Pomimo tego koncern dał Paramount siedem dni na rozmowy i przedstawienie ostatecznych warunków transakcji, przypomniał Reuters.

Magazyn „The American Prospect” wskazuje, że rada nadzorcza WBD nie jest pewna powodzenia negocjacji z Paramount, głównie dlatego, że firma musiałaby zaciągnąć bardzo duże i ryzykowne pożyczki, aby sfinansować transakcję na warunkach stawianych przez Warnera.

Według Reutersa WBD oczekuje, że Paramount zaoferuje cenę powyżej 31 dol. za akcję. W ubiegłym roku Warner odrzucił ofertę Paramount wartą 108 mld dol. na rzecz Netflixa, który proponował zakup jedynie serwisu streamingowego i studiów za 83 mld dol. Paramount zadeklarował, że jeśli negocjacje zostaną wznowione, przeznaczy na zakup wyższą kwotę.

Umowa WBD z Netflixem pozwala Warnerowi prowadzić rozmowy z innymi koncernami, jeśli istnieje szansa na „racjonalnie wyższą ofertę”. We wtorek zarząd WBD poinformował, że na razie propozycja Paramount nie spełnia tych kryteriów, podaje AFP.

Paramount w ubiegłym tygodniu złożył ulepszoną ofertę zakupu całego WBD, obejmującą m.in. pokrycie 2,8 mld dol. kary za zerwanie umowy z Netflixem, wsparcie w refinansowaniu zadłużenia i wypłatę odszkodowań akcjonariuszom, jeśli przejęcie nie zakończy się do końca roku. Paramount chce kupić całość WBD, podczas gdy Netflix oferuje wyłącznie część odpowiedzialną za platformy streamingowe i studia filmowe, bez kanałów telewizyjnych takich jak CNN, MTV, TNT czy polski TVN. Cena oferowana przez Netflix to 27,75 dol. za akcję.

Źródło: PAP

Loga Netflixa i Warner Bros. Discovery
Zarząd Warner Bros. Discovery zwołał na piątek walne zgromadzenie akcjonariuszy, podczas którego ma się odbyć głosowanie nad ofertą Netflixa. Fot. Jaque Silva/NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Analizy
Projekcja bez korekty. Dlaczego scenariusz długu na poziomie 107 proc. PKB jest mało realistyczny?
Dzisiejsza projekcja długu publicznego nie jest prognozą nieuchronnego kryzysu, lecz matematycznym ćwiczeniem opartym na założeniu „braku zmiany polityki”. W praktyce oznacza ono przesunięcie ciężaru dostosowań na kolejną kadencję parlamentu. Po 2027 r. Polska – niezależnie od opcji politycznej – stanie przed koniecznością realnej konsolidacji fiskalnej. Czy Polska rzeczywiście zmierza w stronę długu publicznego przekraczającego 100 proc. PKB? Taki obraz wyłania się ze scenariusza bazowego Komisji Europejskiej w niedawnym raporcie „Debt Sustainability Monitor 2025". Wyjaśniamy co kryje się w założeniach przyjętych przez KE i dlaczego istotniejsza - również politycznie - jest przewidywana skala zacieśnienia po 2027 r.
19.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Japońska „żelazna dama” coraz mocniejsza. Czy poradzi sobie z USA?
Kolejne zwycięstwo wyborcze dało premier Japonii Sanae Takaichi zielone światło dla ambitnych reform. Kraj Wschodzącego Słońca wzmacnia armię, utrzymuje twardy kurs wobec Chin i chce odgrywać większą rolę w Azji. W tle pozostają jednak niepewność sojuszu z USA oraz narastające problemy gospodarcze.
19.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Wraca pomysł budowy krajowego giganta nawozowego. Najpierw jednak trzeba wyprowadzić Azoty na prostą
W tle ratowania Grupy Azoty odżył pomysł budowy krajowego giganta nawozowego. Miałby powstać w wyniku fuzji Azotów z Anwilem z grupy Orlen. Nie jest to jeszcze gotowy plan, ale koncepcja, która pomogłaby uporządkować aktywa chemiczne kontrolowane przez państwo. Według ekspertów pomysł jest dobry, ale jego realizacja na razie nie jest możliwa.
19.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
USA odcinają Kubę od świata. Kryzys paliwowy paraliżuje wyspę
Brak dostaw ropy doprowadził Kubę do stanu permanentnego kryzysu energetycznego. Lotnictwo i transport publiczny są sparaliżowane, a paliwo trafia do obywateli wyłącznie w ramach ostrych limitów i głównie za amerykańskie dolary. Waszyngton liczy na polityczny efekt nacisku, jednak w praktyce rosną koszty społeczne, a strach przed represjami pozostaje jedynym czynnikiem hamującym masowy bunt.
18.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Jak obudzić inwestycje na rynku zbrojeniowym? (DEBATA)
Nadchodzące lata przyniosą rekordowy poziom finansowania sektora obronnego. Jak sprawić, by to polskie firmy skorzystały na tym najbardziej oraz jak w związku z tym powinna wyglądać współpraca między rządem a sektorem prywatnym?
18.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Budimex zmienia model biznesowy? Spółka rozmawia z big techami i spogląda na Ukrainę
– Chcemy mieć własne data center i w tym kierunku działamy. Do tego potrzebny jest globalny dostawca usług chmurowych i infrastruktury na dużą skalę. Rozmawiamy z gigantami – mówi Cezary Łysenko, członek zarządu Budimex. Największa firma budowlana w Polsce rozwija również biuro w Ukrainie.
17.02.2026