Netflix zmienia warunki umowy z Warner Bros. W całości zapłaci gotówką

Netflix i Warner Bros. Discovery ogłosiły zmianę warunków umowy dotyczącej planowanego przejęcia Warner Bros. Netflix obecnie oferuje, że w całości zapłaci gotówką.

"Zmieniona umowa upraszcza strukturę transakcji, zapewnia większą pewność wartości dla akcjonariuszy Warner Bros. Discovery (WBD) i przyspiesza drogę do głosowania akcjonariuszy (WBD)". Oferta została zaakceptowana przez zarządy obu spółek – podał Netflix w komunikacie.

Cena oferowana przez Netfliksa pozostaje bez zmian – 27,75 dolarów za akcję Warner Bros. po wydzieleniu tej części biznesu z całego koncernu. Zgodnie z pierwszymi ustalonymi warunkami oferty 23,50 dolara Netflix miał zapłacić w gotówce, a 4,5 dolara w akcjach spółki. Teraz firma oferuje, że cała kwota transakcji będzie zapłacona w gotówce.

Jak wskazuje Netflix, pieniądze na wartą ok. 87 mld dolarów transakcję będą pochodzić częściowo ze środków pieniężnych, którymi dysponuje firma, a częściowo z dostępnych linii kredytowych i zapewnionego finansowania.

Nowa oferta Netfliksa ma zdobyć firmie przewagę nad konkurencyjną ofertą Paramount Skydance. Firma ta chce przejąć całe Warner Bros. Discovery i oferuje 30 dolarów w gotówce za akcję koncernu. Żeby przekonać akcjonariuszy do swojej oferty David Ellison, szef Paramount, wskazywał m. in. że jest ona korzystniejsza właśnie z tego względu, że jest w całości gotówkowa. Nowe warunki zaoferowane przez Netfliksa mają odeprzeć te zarzuty.

Ze względu na to, że oferta Paramount Skydance ma charakter wrogiego przejęcia, akcjonariusze WBD mogą w głosowaniu odrzucić rekomendację zarządu, który opowiada się za ofertą Netfliksa.