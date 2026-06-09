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NEWSROOM XYZ
09.06.2026 18:13

NEWAG zrywa wstępne porozumienie z Siemensem ws. pociągów dużych prędkości

NEWAG wypowiedział ze skutkiem natychmiastowym memorandum o współpracy z Siemens Mobility GmbH i Siemens Mobility. Dotyczyło ono potencjalnych dostaw szybkich pociągów dla PKP Intercity. Spółka podała, że decyzja wynika z braku porozumienia co do warunków przyszłej umowy.

Zarząd NEWAG poinformował, że wypowiedzenie wstępnego porozumienia (Memorandum of Understanding) nastąpiło w dniu dzisiejszym i dotyczyło projektu współpracy przy dostawach pojazdów kolejowych dla PKP Intercity. Strony miały wspólnie ubiegać się o realizację zamówienia obejmującego 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych o prędkości co najmniej 320 km/h, które miały być dostarczone w perspektywie 7 lat.

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Jak wskazano w komunikacie, kluczowym powodem zakończenia współpracy był brak konsensusu w sprawie treści umowy regulującej szczegółowe zasady kooperacji przy realizacji potencjalnego kontraktu. Projekt dotyczył postępowania prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego, ogłoszonego przez PKP Intercity w grudniu 2025 roku.

Mimo zakończenia porozumienia NEWAG deklaruje dalsze zainteresowanie udziałem w postępowaniu. Spółka zapowiada, że będzie analizować dostępne opcje dotyczące udziału w przetargu i podejmie decyzje zgodne z jej interesem gospodarczym, nie wykluczając ani udziału bezpośredniego, ani pośredniego w realizacji zamówienia.

Na zdjęciu lokomotywa Dragon Newagu w ruchu.
Jak wskazano w komunikacie, kluczowym powodem zakończenia współpracy był brak konsensusu w sprawie treści umowy regulującej szczegółowe zasady kooperacji przy realizacji potencjalnego kontraktu. Mat. pras. Newag
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