Nie będzie podatku od aut spalinowych. KE zaakceptowała zmiany w polskim KPO

Rzecznik Komisji Europejskiej Maciej Berestecki poinformował w środę, że KE zaakceptowała zmiany w polskim Krajowym Planie Odbudowy (KPO). Chodziło o usunięcie z planu reformy przewidującej nałożenie podatków od aut spalinowych. Zmianę wynegocjował z KE polski rząd.

Wiceminister funduszy Jan Szyszko, który poinformował o porozumieniu z KE 13 maja, ogłosił wówczas, że udało się usunąć z KPO podatki od aut spalinowych, za których niezrealizowanie na Polskę mogłaby zostać nałożona kara w wysokości nawet 4 mld euro. Jak wskazał polityk z KPO udało się usunąć trzy opłaty zapisane w planie przez rząd PiS: od posiadania auta z silnikiem spalinowym, od rejestracji auta oraz od firm, które posiadają co najmniej dwa samochody w swojej flocie.

Bez zatwierdzenia zmian Polska nie może wysłać kolejnego wniosku o płatność. Polska planuje w tym roku wystąpić z jeszcze jednym wnioskiem o środki z KPO. Termin na wydatkowanie pieniędzy z tego programu minie w tym roku. Państwa członkowskie mają zrealizować wszystkie zaległe cele i zadania do sierpnia i złożyć ostatnie wnioski o płatność do końca września.

Do tej pory z KPO wypłacono firmom i samorządom 68 mld zł (16 mld euro). Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało, że zamierza wypłacić kolejne 140 mld zł (33 mld euro) do końca roku.

Źródło: PAP

