Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 20.05.2026
NEWSROOM XYZ
20.05.2026 18:06

Nie będzie podatku od aut spalinowych. KE zaakceptowała zmiany w polskim KPO

Rzecznik Komisji Europejskiej Maciej Berestecki poinformował w środę, że KE zaakceptowała zmiany w polskim Krajowym Planie Odbudowy (KPO). Chodziło o usunięcie z planu reformy przewidującej nałożenie podatków od aut spalinowych. Zmianę wynegocjował z KE polski rząd.

Wiceminister funduszy Jan Szyszko, który poinformował o porozumieniu z KE 13 maja, ogłosił wówczas, że udało się usunąć z KPO podatki od aut spalinowych, za których niezrealizowanie na Polskę mogłaby zostać nałożona kara w wysokości nawet 4 mld euro. Jak wskazał polityk z KPO udało się usunąć trzy opłaty zapisane w planie przez rząd PiS: od posiadania auta z silnikiem spalinowym, od rejestracji auta oraz od firm, które posiadają co najmniej dwa samochody w swojej flocie.

Bez zatwierdzenia zmian Polska nie może wysłać kolejnego wniosku o płatność. Polska planuje w tym roku wystąpić z jeszcze jednym wnioskiem o środki z KPO. Termin na wydatkowanie pieniędzy z tego programu minie w tym roku. Państwa członkowskie mają zrealizować wszystkie zaległe cele i zadania do sierpnia i złożyć ostatnie wnioski o płatność do końca września.

Do tej pory z KPO wypłacono firmom i samorządom 68 mld zł (16 mld euro). Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało, że zamierza wypłacić kolejne 140 mld zł (33 mld euro) do końca roku.

Źródło: PAP

Przeczytaj również: 4,5 mld zł dla fabryki pierwszego polskiego auta elektrycznego w Jaworznie. Budowa ruszy za rok

Na zdjęciu siedziba Komisji Europejskiej w Brukseli
Na zdjęciu siedziba Komisji Europejskiej w Brukseli. Fot. Thierry Monasse/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
UE reguluje najem krótkoterminowy. Polskie regulacje w rozsypce
Najem krótkoterminowy. UE wprowadza przepisy, Polska nadal bez gotowej ustawy
20.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Czym handluje Berkshire Hathaway? Największe przetasowania w portfelu od lat
Tak dużych zmian w portfelu Berkshire Hathaway nie było od lat. Tylko w pierwszym kwartale łączna wartość transakcji wyniosła 40 mld dolarów. Sprawdzamy, co kupował i sprzedawał konglomerat stworzony…
19.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Na bałtyckich wyspach powstaje „azyl wolności”. Szwedzi znaleźli lukę w prawie
Szwedzi uciekają na Wyspy Alandzkie. Fińskie służby ostrzegają, że są to migranci o skrajnych poglądach, którzy mogą zwiększyć ryzyko terroryzmu.
20.05.2026
Kategorie artykułu: Świat
Nie tylko Grenlandia. Na dalekiej Północy rośnie rywalizacja także o Svalbard
Choć Longyearbyen i Barentsburg dzieli kilkadziesiąt kilometrów arktycznej tundry, polityczna przepaść między norweską a rosyjską społecznością na Svalbardzie się pogłębia. W cieniu wojny w Ukrainie,…
18.05.2026
Kategorie artykułu: Świat Technologia
Cyfrowy sen Indii grozi blackoutem. Jak sztuczna inteligencja drenuje sieć
Indie chcą być jednym z liderów w dziedzinie sztucznej inteligencji. W najludniejszym kraju świata na potęgę powstają centra danych. Ich dynamiczny rozwój dramatycznie obciąża jednak krajową sieć…
18.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Upadek muru berlińskiego w płatnościach. BLIK buduje europejski hub i negocjuje z Erste
Dariusz Mazurkiewicz ogłasza koniec „muru berlińskiego” w europejskich płatnościach i zapowiada współpracę m.in. z budowanym od podstaw systemem Wero. Jednocześnie szykuje grunt pod ekspansję w…
18.05.2026