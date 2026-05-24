Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 24.05.2026
NEWSROOM XYZ
24.05.2026 11:42

Nielegalny hazard w sieci coraz mniej popularny. Na czarnej liście jest już 55 tys. stron

Ministerstwo Finansów zapewnia, że udział szarej strefy w hazardzie przez Internet spada. W rejestrze domen umożliwiających dostęp do nielegalnego hazardu w sieci jest już ponad 55 tys. pozycji – podał resort. Co miesiąc trafia tam około 700 nowych domen.

„Zjawisko organizowania nielegalnych gier hazardowych w Internecie, jak również nielegalnej reklamy i promocji takich gier, jest na bieżąco monitorowane przez KAS, a następnie wygaszane przy wykorzystaniu instrumentów przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa” – podają przedstawiciele Ministerstwa Finansów.

Jedną z metod walki z nielegalnym hazardem w sieci jest blokowanie stron internetowych.

„Efektem tych działań jest ponad 55 tys. wpisów w Rejestrze domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą i w konsekwencji blokowanie dostępu do stron internetowych wykorzystujących nazwy tych domen” – czytamy.

Ostatnio na listę trafia około 700 nowych domen miesięcznie.

„KAS uzyskała również dostęp do tzw. »szybkiej ścieżki« zgłaszania nielegalnych treści publikowanych m.in. w serwisach META, Google czy TikTok, co umożliwia sprawniejsze usuwanie treści naruszających przepisy hazardowe” – podają dalej przedstawiciele resortu.

Dzięki tym działaniom udział szarej strefy w hazardzie internetowym zmalał z 59 proc. w 2027 r. do 29 proc. w 2024 r.

Równolegle rosną wpływy z podatku od wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych oraz nagród związanych ze sprzedażą premiową. Jeszcze w 2022 r. wynosiły one 202 mln zł, a w 2025 r. wzrosły do 299 mln zł. Resort nie jest jednak w stanie stwierdzić, jak duży wpływ na to mają gry hazardowe online.

Źródło: PAP

Lootbox to hazard. Jak prawo nie nadąża za nowym modelem uzależniania
Udział szarej strefy w hazardzie internetowym zmalał z 59 proc. w 2027 r. do 29 proc. w 2024 r.
Fot. Maria Korneeva/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Sławosz Uznański-Wiśniewski: próba cenzury i uciszania głosów krytycznych
W Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA) narasta spór dotyczący jej funkcjonowania, realizacji programów oraz wypowiedzi Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Astronauta mówi o „próbie cenzury”.
22.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
PE i VC zmieniają rynek pracy. Miliony pracowników w Europie i tysiące w Polsce
Fundusze private equity i venture capital coraz wyraźniej wpływają na rynek pracy w Europie. Ich rola jest istotna także w Polsce.
22.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo Świat
Część krajów Afryki odrzuca miliardy pomocy z USA. Kryzys służby zdrowia odczują również turyści
Kolejne afrykańskie kraje rezygnują z oferowanych przez Stany Zjednoczone umów zdrowotnych. Tłumaczą, że USA chcą w zamian dostępu do surowców i danych pacjentów. Afrykanie już dziś pierwszej pomocy…
24.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Czy AI zlikwiduje kolejki do lekarzy? Założyciel Jutro Medical o rewolucji w ochronie zdrowia (WYWIAD)
O chorobie, która zainspirowała go do zrobienia „najmniej startupowego startupu, jaki można sobie wyobrazić”. O wyjeździe do Cambridge, który pozwolił odzyskać wiarę we własne możliwości. I o…
22.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Przełomowy wyrok w sprawie sędziów. Odmowa powołania nie może być arbitralna
Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że Polska naruszyła Europejską Konwencję Praw Człowieka. Sprawa dotyczy decyzji prezydenta Lecha Kaczyńskiego wobec kandydatów na sędziów ze stycznia 2008 r.…
21.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
„Zakładaj, że stracisz”. Borys Musielak o blaskach i cieniach bycia aniołem biznesu
Polski ekosystem startupowy dojrzewa. Jest więcej founderów, więcej produktów, więcej kapitału i więcej osób, które po własnym sukcesie chcą inwestować w kolejne firmy. Ale Borys Musielak, twórca…
23.05.2026