Niemcy i Francja mają wspólny pomysł na rozszerzenie Unii Europejskiej

Prezydent Francji i kanclerz Niemiec przedstawili wspólną wizję nowego procesu rozszerzania Unii Europejskiej. Ich pomysł polega na nagradzaniu państw dążących do akcesji za spełnianie poszczególnych kryteriów.

– Zaproponowaliśmy wprowadzenie procesu wzmocnionej, stopniowej integracji. Konkretnie oznacza to, że gdy dany kraj poczyni postępy i pomyślnie zintegruje prawo UE w danym obszarze, może zacząć przyjmować dorobek prawny Unii Europejskiej w tym zakresie – powiedział prezydent Francji Emmanuel Macron w czarnogórskim Tivacie, gdzie trwa szczyt UE-Bałkany Zachodnie.

Francusko-niemiecka wizja zakłada, by nagradzać spełnienie określonych kryteriów akcesyjnych. Taką „nagrodą byłby” np. stopniowy dostęp do jednolitego rynku UE lub delegowanie obserwatorów do unijnych instytucji. Celem jest zachęcanie krajów kandydujących do przyspieszenia reform.

Propozycja ma zostać omówiona jeszcze w piątek przez europejskich przywódców oraz uczestniczących w szczycie reprezentantów Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Kosowa, Macedonii Płn. i Serbii. Wszystkie te kraje chcą wejść do Unii. Najbliżej tego celu jest Czarnogóra, a najdalej – nieuznawane przez kilka krajów UE Kosowo.

– Stawką jest niezależność Europy, jeśli chodzi o energię, bezpieczeństwo i szlaki migracyjne. Dlatego jest bardzo ważne, abyśmy mogli w tym procesie iść naprzód – tłumaczył francuski prezydent.

– Unia Europejska musi pokazać, że jest zdolna i chętna do rozszerzenia – dodał kanclerz Niemiec Friedrich Merz, zwracając uwagę, że od 13 lat do UE nie przyjęto żadnego nowego członka.

Źródło: PAP