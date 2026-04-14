Niemcy i Ukraina podpisują porozumienia surowcowe i energetyczne. Pakiet obronny wart 4 mld euro

We wtorek w Berlinie Niemcy i Ukraina podpisały protokoły ustaleń dotyczące współpracy przy poszukiwaniu i eksploatacji surowców mineralnych oraz bezpieczeństwa energetycznego. Jednocześnie uzgodniono pakiet porozumień obronnych o wartości 4 mld euro.

We wtorek w Berlinie odbyły się niemiecko-ukraińskie konsultacje międzyrządowe z udziałem kanclerza Friedricha Merza i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego oraz ministrów obu rządów. W spotkaniu uczestniczyli m.in. niemiecka minister gospodarki i energii Katherina Reiche, ukraiński minister gospodarki, środowiska i rolnictwa Ołeksij Sobołew oraz minister energii Denys Szmyhal.

Najważniejszym efektem rozmów było podpisanie protokołów ustaleń dotyczących poszukiwania i eksploatacji złóż surowców mineralnych na Ukrainie. Dokumenty mają otworzyć drogę do intensyfikacji współpracy gospodarczej i zwiększenia zaangażowania niemieckich firm w sektorze wydobywczym.

Strony uzgodniły także utworzenie nowej bilateralnej grupy roboczej ds. gospodarki i handlu, która ma koordynować współpracę i wspierać rozwój relacji biznesowych między przedsiębiorstwami obu krajów.

Istotnym tematem rozmów było również bezpieczeństwo energetyczne. Niemcy zobowiązały się do dalszego wspierania odporności ukraińskiego systemu energetycznego, w tym poprzez mobilizowanie inwestycji i zwiększanie eksportu niemieckich technologii oraz ułatwianie współpracy firm.

Minister Reiche omówiła z Denysem Szmyhalem plan działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii na Ukrainie w ramach niemiecko-ukraińskiego partnerstwa energetycznego.

Równolegle uzgodniono pakiet porozumień obronnych o wartości 4 mld euro, obejmujący zakup pocisków do systemów Patriot, dostawę 36 wyrzutni IRIS-T oraz wspólną produkcję dronów. Celem jest wzmocnienie wielowarstwowego systemu obrony przeciwlotniczej Ukrainy.

Z danych rządu w Berlinie wynika, że od 24 lutego 2022 r. Niemcy przekazały Ukrainie co najmniej 39 mld euro wsparcia cywilnego oraz około 55 mld euro wsparcia wojskowego. W budżecie Niemiec na 2026 r. przewidziano dodatkowe 11,5 mld euro na pomoc dla Kijowa.

Źródło: PAP