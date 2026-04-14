Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 14.04.2026
NEWSROOM XYZ
14.04.2026 21:08

Niemcy i Ukraina podpisują porozumienia surowcowe i energetyczne. Pakiet obronny wart 4 mld euro

We wtorek w Berlinie Niemcy i Ukraina podpisały protokoły ustaleń dotyczące współpracy przy poszukiwaniu i eksploatacji surowców mineralnych oraz bezpieczeństwa energetycznego. Jednocześnie uzgodniono pakiet porozumień obronnych o wartości 4 mld euro.

We wtorek w Berlinie odbyły się niemiecko-ukraińskie konsultacje międzyrządowe z udziałem kanclerza Friedricha Merza i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego oraz ministrów obu rządów. W spotkaniu uczestniczyli m.in. niemiecka minister gospodarki i energii Katherina Reiche, ukraiński minister gospodarki, środowiska i rolnictwa Ołeksij Sobołew oraz minister energii Denys Szmyhal.

Najważniejszym efektem rozmów było podpisanie protokołów ustaleń dotyczących poszukiwania i eksploatacji złóż surowców mineralnych na Ukrainie. Dokumenty mają otworzyć drogę do intensyfikacji współpracy gospodarczej i zwiększenia zaangażowania niemieckich firm w sektorze wydobywczym.

Strony uzgodniły także utworzenie nowej bilateralnej grupy roboczej ds. gospodarki i handlu, która ma koordynować współpracę i wspierać rozwój relacji biznesowych między przedsiębiorstwami obu krajów.

Istotnym tematem rozmów było również bezpieczeństwo energetyczne. Niemcy zobowiązały się do dalszego wspierania odporności ukraińskiego systemu energetycznego, w tym poprzez mobilizowanie inwestycji i zwiększanie eksportu niemieckich technologii oraz ułatwianie współpracy firm.

Minister Reiche omówiła z Denysem Szmyhalem plan działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii na Ukrainie w ramach niemiecko-ukraińskiego partnerstwa energetycznego.

Równolegle uzgodniono pakiet porozumień obronnych o wartości 4 mld euro, obejmujący zakup pocisków do systemów Patriot, dostawę 36 wyrzutni IRIS-T oraz wspólną produkcję dronów. Celem jest wzmocnienie wielowarstwowego systemu obrony przeciwlotniczej Ukrainy.

Z danych rządu w Berlinie wynika, że od 24 lutego 2022 r. Niemcy przekazały Ukrainie co najmniej 39 mld euro wsparcia cywilnego oraz około 55 mld euro wsparcia wojskowego. W budżecie Niemiec na 2026 r. przewidziano dodatkowe 11,5 mld euro na pomoc dla Kijowa.

Źródło: PAP

Ukraińska flaga nad Kijowem
Fot. Kostya Liberov/Libkos/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
W Izraelu wraca kara śmierci. Ale tylko dla Palestyńczyków
Po ponad sześciu dekadach nieformalnego moratorium Izrael przywraca karę śmierci. Kneset przegłosował prawo, które nie tylko ułatwia wysyłanie skazanych na szubienicę, ale też drastycznie pogłębia…
12.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Siedem wniosków dla polskich polityków po węgierskich wyborach
Wybory parlamentarne na Węgrzech budziły spore emocje wśród polskich polityków. Zarówno tych z koalicji rządzącej, jak i tych z prawicowej opozycji. Dla tych drugich przegrana Orbána może być…
13.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Węgrzy decydują. Byliśmy na finale kampanii opozycji (RELACJA Z WĘGIER)
Węgrzy ruszyli do urn w historycznych wyborach parlamentarnych, w których spodziewana jest rekordowa frekwencja. Lider opozycji Péter Magyar w końcówce kampanii ubiegał się o głosy wyborców na…
12.04.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Migawki powagi i absurdu. Czyli retrospektywa legendarnego fotografa
Elliott Erwitt patrzył na rzeczywistość tak, jakby była jednocześnie poważna i śmieszna, tragiczna i absurdalna. I nigdy nie była jednoznaczna, o czym można przekonać się na jego retrospektywnej…
12.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Polski rynek M&A coraz odporniejszy na geopolitykę. Pierwszy kwartał zaskoczył skalą inwestycji
Liczba fuzji i przejęć w Polsce w pierwszym kwartale 2026 r. nieznacznie spadła w porównaniu z ostatnimi trzema miesiącami 2025 r. Ale na rynku nie widać dużego wpływu niepewności makroekonomicznej.…
14.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Koniec Orbánistanu. Magyar nowym premierem, TISZA z większością konstytucyjną, a w Budapeszcie euforia (RELACJA Z WĘGIER)
Tańce, śpiewy, okrzyki i toasty – tak można opisać ostatnie godziny niedzielnego wieczoru w Budapeszcie. Mieszkańcy stolicy Węgier są świadkami historii, w którą nie wszyscy wierzyli. Skompromitowany…
13.04.2026