Niemcy: nasilają się ataki hybrydowe na infrastrukturę krytyczną i wojsko

Nasilają się ataki hybrydowe na infrastrukturę krytyczną w Niemczech oraz oddziały Bundeswehry za granicą, w tym na brygadę na Litwie - powiedział w poniedziałek w Kalkar w Nadrenii Północnej-Westfalii inspektor niemieckich sił zbrojnych ds. cyberprzestrzeni i informacji, wiceadmirał Thomas Daum.

Jak podkreślił Daum podczas konferencji prasowej, żołnierze nowo utworzonej 45. Brygady Pancernej na Litwie zgłaszają, że mają wrażenie, iż ich rozmowy telefoniczne są podsłuchiwane. Dodał, że na Litwie prowadzono również kampanie dezinformacyjne, polegające m.in. na rozpowszechnianiu fałszywych informacji, jakoby dowódca kontyngentu spędził weekend w Moskwie, spotykając się z przyjaciółmi.

Inspektor Bundeswehry ds. cyberprzestrzeni i informacji przekazał też, że ataki hybrydowe wymierzone w niemiecką armię są kierowane również przeciwko centrom danych.

Według Dauma od lat odnotowuje się przypadki pojawiania się dronów i próby szpiegowania, próby wtargnięcia do koszar, uszkodzenia kabli przesyłania danych i linii zasilających na Morzu Bałtyckim, a także zakłócenia działania systemu GPS. Jak wskazał, domniemani główni sprawcy znajdują się w Rosji, Chinach, Iranie i Korei Północnej. Dodał, że ataki hybrydowe w Niemczech wyraźnie nasiliły się od 2022 roku. W lutym 2022 r. rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę.

Pod koniec kwietnia odbędą się ćwiczenia NATO z zakresu cyberobrony Locked Shields, w których Niemcy wraz z około 40 innymi państwami będą szkolić się w odpieraniu ataków internetowych. Manewry te są uznawane za największe i najbardziej złożone wielonarodowe ćwiczenia NATO w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

W trakcie ćwiczeń symulowane są prowadzone w czasie rzeczywistym ataki „drużyny czerwonej”, którym musi przeciwstawić się „drużyna niebieska”. Celem jest testowanie i rozwijanie zdolności międzynarodowych zespołów z sektora wojskowego, administracji publicznej i biznesu do reagowania na realistyczne zagrożenia cybernetyczne.

W poniedziałek w Kalkar w Nadrenii Północnej-Westfalii, na zachodzie Niemiec, trwały przygotowania do ćwiczeń.

Źródło: PAP

Żołnierze Bundeswehry podczas uroczystości z okazji rozszerzenia niemieckiego zaangażowania wojskowego na Litwie, która odbyła się 4 lutego 2026 r. w Kownie na Litwie. Fot. Paulius Peleckis/Getty Images
