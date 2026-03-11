Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 11.03.2026
NEWSROOM XYZ
11.03.2026 12:51

Niemcy uwalniają część rezerw ropy naftowej

Z powodu wojny USA i Izraela a Iranem Niemcy uwalniają część swoich rezerw ropy naftowej - poinformowała w środę agencja dpa, a następnie informacje te potwierdził ministra gospodarki Katherina Reiche. Niemiecki Instytut Badań Gospodarczych (DIW) spodziewa się, że wzrost cen paliw zwiększy inflację w Niemczech w 2026 roku o 0,4 pkt proc.

Dziennik „Handelsblatt” doniósł, że Niemcy uwolnią jedną piątą rezerw kraju, czyli ok. 18 mln baryłek.

Wyższe ceny paliw są następstwem wojny USA i Izraela przeciwko Iranowi. Od początku konfliktu cena ropy Brent wzrosła o 22 proc., do blisko 90 dolarów, choć w szczytowym momencie na początku tygodnia przekroczyła nawet 120 dolarów za baryłkę.

Czynniki rynkowe przekładają się na droższe paliwo na stacjach. W Niemczej tempo podwyżek cen jest szybsze niż w większości krajów Unii Europejskiej. W poniedziałek i wtorek ceny najtańszej benzyny E10 przekroczyły 2 euro za litr. To najwięcej od maja 2022 r.

DIW poinformował w środę, że skutki wojny podniosą inflację w Niemczech w bieżącym roku o 0,4 pkt proc. i spowolnią wzrost gospodarczy o 0,1-0,2 pkt proc. Skutki szoku cenowego po wzroście cen paliw byłyby więc łagodniejsze niż w latach 2022 i 2023, po ataku na pełną skalę Rosji na Ukrainę. „Niemcy są dziś mniej zależne od energii z regionu Zatoki niż wtedy od gazu i ropy z Rosji” – wyjaśnia DIW.

W kontekście wojny kanclerz Niemiec Friedrich Merz powiedział we wtorek w Berlinie, że żałuje, iż decyzja Niemiec o wycofaniu się z energii atomowej jest nieodwracalna.

W trakcie wojny transport ropy naftowej transportowanej przez Cieśninę Ormuz praktycznie ustał na skutek wprowadzonej przez Iran blokady. Jest to o tyle kluczowe miejsce na mapie świata, że przepływa przez nie blisko 25 proc. światowych dostaw surowca transportowanego drogą morską. To zresztą jedyna droga, jaką mogą pokonać statki płynące z Arabii Saudyjskiej, Kataru czy ZEA.

Źródło: PAP/XYZ

Przeczytaj również: Cieśnina Ormuz sparaliżowana. Kryzys energetyczny uderza w Azję i globalne łańcuchy dostaw

flaga Niemiec
Na skutek wzrostu cen paliw Niemcy uwolnią część rezerw ropy naftowej. Fot. Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Nowa era technologii w Gdańsku. Jak nadążyć za zmianami? Infoshare 2026
Coraz więcej organizacji wykorzystuje AI w codziennej działalności, jednak tylko nieliczne potrafią wdrożyć ją w całej strukturze biznesowej. Właśnie o tym, jak przekuć dynamiczny rozwój technologii w realną przewagę rynkową, będą rozmawiać przedsiębiorcy, inwestorzy i eksperci podczas konferencji Infoshare 2026 w Gdańsku.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Czy to koniec historii gospodarczego sukcesu Austrii? Niekoniecznie, ale łatwo nie będzie
Po okresie największej recesji w powojennej historii Austrii najnowsze prognozy napawają ostrożnym optymizmem. Ekonomiści spodziewają się wyjścia gospodarki z kryzysu, ale droga do poziomu sprzed załamania może potrwać nawet 5–10 lat. Bez dalekosiężnych reform, których obecny rząd wciąż unika, zdolność gospodarki do sprostania przyszłym wyzwaniom pozostaje jednak pod dużym znakiem zapytania.
11.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Złoty jest zdany na łaskę dolara. Są jednak argumenty, by zmniejszyć tę zależność
Złoty osłabł wraz z atakiem USA na Iran i wzmocnił się, gdy pojawiła się szansa za zakończenie konfliktu. Taki scenariusz widzieliśmy już wielokrotnie, bo kiedy trwoga, to do dolara, z negatywnym skutkiem dla polskiej waluty. Ta zależność będzie trwać. Natomiast jest nadzieja, że stopień intensywności się zmniejszy. Ekspert wskazuje, że złoty ma mocne fundamenty, by się ustabilizować.
11.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Cosma: medyczną marihuanę mogłoby przyjmować 100 razy więcej pacjentów. „Lekarze się boją"
Rynek medycznej marihuany w Niemczech i Wielkiej Brytanii wart jest łącznie ok. 3 mld zł, a w Polsce to 360 mln zł. – Konopie mogłyby potencjalnie znaleźć zastosowanie nawet u 8 mln Polaków. Dziś korzysta z nich jedynie ok. 50-60 tys. pacjentów – mówi Łukasz Kręski, założyciel i przewodniczący rady nadzorczej spółki Cosma.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Rok Biedronki na Słowacji. Duży start, ale bez rewolucji w sklepach
Wejściu Biedronki na słowacki rynek towarzyszyła potężna kampania reklamowa i duże oczekiwania. Po roku obecności sieć została dobrze przyjęta przez klientów, ale nie zmieniła znacząco ich codziennych zakupów. Eksperci oceniają, że Biedronka stała się jednym z wielu graczy na tamtejszym rynku, podczas gdy firma podkreśla, że konsekwentnie realizuje strategię i rozwija sieć krok po kroku.
11.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Akcje spółek energetycznych tracą najmocniej, Dino liderem wzrostu WIG20. Dzień na GPW 9 marca 2026 r.
Poniedziałkowa sesja na GPW przyniosła nieznaczne spadki głównych indeksów warszawskiego parkietu. Najmocniej stracił indeks branżowy zrzeszający spółki energetyczne. W gronie dwudziestu największych firm najlepiej poradziły sobie notowania Dino.
09.03.2026