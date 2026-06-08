Niemiecka prasa: Wystąpienie Hegsetha na rocznicy D-Day niesmaczne i chybione

W wypowiedziach szefa Pentagonu Hegsetha o „inwazji” migrantów na europejskie plaże nic się nie zgadza – ani powód wystąpienia, ani treść – pisze Reinhard Veser w komentarzu opublikowanym na łamach „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

To, że Pete Hegseth wykorzystał pamięć o D-Day do polemiki przeciwko europejskiej polityce migracyjnej, jest „więcej niż niesmaczne” – świadczy o „lekceważeniu wielu tysięcy żołnierzy z USA, Wielkiej Brytanii i innych krajów, którzy stracili wtedy życie w walce przeciwko narodowemu socjalizmowi”. Można z tego wywnioskować, jaki ma dziś stosunek do życia amerykańskich żołnierzy, za których odpowiada – zauważa „FAZ”.

„Istnieją mocne argumenty przemawiające za większym niż dotychczas uszczelnieniem granic” – stwierdził komentator „FAZ”.

W dyskusji nie wolno jednak zapominać, że ogromna większość ludzi próbujących dostać się do krajów uprzemysłowionych poszukuje lepszego życia, do czego ma prawo. Nie wynika z tego prawo do imigracji. Jeżeli jednak Hegseth łączy przybycie tych ludzi z pamięcią o wojnie, nazywając ich „inwazją”, to robi z nich „pozbawioną twarzy masę wrogów, których należy wszelkimi środkami odeprzeć”. Przez jego słowa przebija obraz świata, z którym w jego najstraszniejszej wersji walczyli w 1944 r. dzielni żołnierze alianccy – pisze w konkluzji komentator „FAZ”.

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„Sueddeutsche Zeitung” zwraca uwagę, że minister Hegseth „preferuje wojowniczość, dlatego chce być ministrem wojny, a nie ministrem obrony”. Szef Pentagonu często stara się używać twardszych słów niż „jego dowódca Donald Trump”. Ponieważ Hegseth czuje się tak dobrze, stosując słownictwo wojenne, posługuje się metaforami wojennymi „także tam, gdzie nie mają one czego szukać”.

Upamiętniając lądowanie aliantów w Normandii, jego myśli powędrowały na dzisiejsze plaże nad Morzem Śródziemnym, atakowane przez „groźne ideologie”. To, że Trump i jego adiutanci widzą w Europie cel migracyjnej inwazji, nie jest niczym nowym. W strategii bezpieczeństwa USA czytamy, że Europie grozi z tego powodu cywilizacyjna zagłada. Słowa Hegsetha są nie na miejscu i niesmaczne. Krytyka ministra nie pasuje do aktualnej sytuacji.

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„Sueddeutsche Zeitung” zauważa, że liczba uchodźców znacznie zmalała, granice wewnętrzne w strefie Schengen są kontrolowane, a w tym tygodniu w życie wchodzi Pakt azylowy UE. Porównanie sytuacji na plażach w 1944 r. i w 2026 r. jest chybione. Zdaniem Hegsetha wtedy (1944 r.) na plaży lądowali dobrzy, aby walczyć z tyranią, a dziś lądują źli. Amerykański polityk nie dostrzega, skąd rzeczywiście grozi inwazja rozumiana jako wtargnięcie wojska przy użyciu siły – „z Rosji imperialisty Władimira Putina”.

Zadaniem Hegsetha powinno być wzmocnienie NATO do walki z tym zagrożeniem – pisze „SZ”. Tymczasem Trump wzbudził swoim postępowaniem wątpliwości co do tego, czy będzie bronił sojuszników.

„Putin do ataku na NATO wcale nie musi lądować na obcych plażach – jego oddziały mogą wybrać drogę lądową” – podkreśla w podsumowaniu komentator niemieckiej gazety.

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Źródło: PAP