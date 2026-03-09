Niemiecka produkcja przemysłowa w styczniu wyraźnie gorzej od prognoz

Produkcja przemysłowa w Niemczech w styczniu 2026 r. była niższa zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem, jak i ze styczniem 2025 r.

W ujęciu miesięcznym spadek wyniósł 0,5 proc. W ujęciu rocznym produkcja przemysłowa skurczyła się o 1,2 proc. – wynika ze wstępnego odczytu niemieckiego urzędu statystycznego Destatis. Urząd podał dane w ujęciu skorygowanym kalendarzowo i sezonowo.

Zrewidowany odczyt za grudzień 2025 r. wyniósł minus 1 proc. miesiąc do miesiąca. W porównaniu z grudniem 2024 r. produkcja przemysłowa w Niemczech wzrosła o 0,4 proc.

Mniej podatny na wahania odczyt za trzy miesiące wykazał wzrost o 0,9 proc. w okresie od listopada 2025 r. do stycznia 2026 r. w porównaniu z poprzednimi trzema miesiącami.

Liczba nowych zamówień w styczniu była o 11,1 proc. niższa niż w grudniu i o 3,7 proc. wyższa niż w analogicznym miesiącu 2025 r.

„Po wyłączeniu zamówień na dużą skalę liczba nowych zamówień w styczniu 2026 r. była o 0,4 proc. niższa niż w poprzednim miesiącu. Dane te ilustrują wysoki poziom z grudnia 2025 r., kiedy to liczba nowych zamówień osiągnęła najwyższą wartość od lutego 2022 r., głównie dzięki zamówieniom na dużą skalę" – zaznacza niemiecki urząd statystyczny.

Odczyty okazały się zaskoczeniem dla ekonomistów. Konsensus oczekiwań w przypadku zamówień wynosił minus 4,3 proc. W przypadku produkcji rynek spodziewał się wzrostu o 1 proc.

Po wyłączeniu danych z energetyki spadek produkcji w Niemczech był jeszcze wyższy

Jak podał Destatis, spadek w ujęciu miesięcznym odnotowany w styczniu 2026 r. wynika głównie z niższej produkcji w sektorze metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń. Spadek produkcji w tym sektorze wyniósł 12,4 proc. W przemyśle farmaceutycznym produkcja zmniejszyła się w styczniu o 11,9 proc., a produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 6,8 proc.

O ponad jedną dziesiątą (10,3 proc.) wzrosła produkcja energii. Znaczny wzrost w tym sektorze można przypisać wyjątkowo niskim temperaturom w styczniu 2026 r. Warunki pogodowe negatywnie mogły wpłynąć z kolei na produkcję w budownictwie – uważają analitycy urzędu.

Po wyłączeniu danych z energetyki i budownictwa spadek produkcji przemysłowej w Niemczech w styczniu 2026 r. wyniósł 2,5 proc. w ujęciu rocznym oraz o 2,6 proc. w ujęciu miesięcznym.