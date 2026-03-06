Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 06.03.2026
06.03.2026 16:11

Niemiecki koncern Axel Springer przejmuje brytyjski dziennik „The Daily Telegraph”

Niemiecki koncern Axel Springer ogłosił w piątek, że przejmie wydawcę brytyjskiego dziennika „The Daily Telegraph” i jego niedzielnej wersji „The Sunday Telegraph”, grupę Telegraph Media Group (TMG).

Axel Springer przebił konkurencyjną ofertę właścicieli brytyjskiego dziennika „Daily Mail” The Daily Mail and General Trust (DMGT). Oferta opiewała na 500 mln funtów i do niedawna wydawała się być bliska sfinalizowania. Axel Springer zaoferował 575 mln funtów.

Prezes niemieckiego koncernu medialnego Mathias Doepfner zadeklarował, że jego firma zamierza „zachować szczególny charakter i dziedzictwo” brytyjskiej gazety. „Ponad dwadzieścia lat temu próbowaliśmy przejąć 'The Telegraph', ale nam się nie udało. Teraz nasze marzenie się spełnia. Bycie właścicielem tej instytucji jakościowego brytyjskiego dziennikarstwa to przywilej i obowiązek” – podał Doepfner.

Grupa TMG została wystawiona na sprzedaż w 2023 r. ze względu na długi poprzednich właścicieli, rodziny Barclay. Od tego czasu pojawiło się kilka propozycji zakupu TMG, które ostatecznie nie doszły do skutku.

W listopadzie 2025 r. uzgodniono przejęcie TMG przez DMGT. Jednak w lutym 2026 r. ministra kultury Wielkiej Brytanii Lisa Nandy zwróciła się do brytyjskiego regulatora, Urzędu Konkurencji i Rynków (CMA) z prośbą o zbadanie, czy transakcja nie wpłynie negatywnie na pluralizm poglądów reprezentowanych w mediach.

Istniejący od 1855 r. „The Daily Telegraph” jest najważniejszym w Wielkiej Brytanii dziennikiem o wyraźnie konserwatywnym profilu. Jego niedzielna wersja „The Sunday Telegraph” jest wydawana od 1961 r.

Axel Springer to jedna z największych grup medialnych w Europie. Jest właścicielem m.in. niemieckich dzienników „Die Welt” i „Bild” oraz portali Business Insider i Politico. Grupa jest współwłaścicielem spółki Ringier Axel Springer Poland, do której należą dziennik „Fakt”, polska edycja tygodnika „Newsweek” i portal Onet.

Źródło: PAP

Wydanie dziennika "The Daily Telegraph"
Niemiecki koncern Axel Springer przejmie w wartej 575 mln funtów transakcji brytyjskie wydawnictwo Telegraph Media Group (TMG), wydawcę dziennika „The Daily Telegraph”. Fot. James Manning/PA Images via Getty Images
