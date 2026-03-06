Niemiecki koncern Axel Springer przejmuje brytyjski dziennik „The Daily Telegraph”

Niemiecki koncern Axel Springer ogłosił w piątek, że przejmie wydawcę brytyjskiego dziennika „The Daily Telegraph” i jego niedzielnej wersji „The Sunday Telegraph”, grupę Telegraph Media Group (TMG).

Axel Springer przebił konkurencyjną ofertę właścicieli brytyjskiego dziennika „Daily Mail” – The Daily Mail and General Trust (DMGT). Oferta opiewała na 500 mln funtów i do niedawna wydawała się być bliska sfinalizowania. Axel Springer zaoferował 575 mln funtów.

Prezes niemieckiego koncernu medialnego Mathias Doepfner zadeklarował, że jego firma zamierza „zachować szczególny charakter i dziedzictwo” brytyjskiej gazety. „Ponad dwadzieścia lat temu próbowaliśmy przejąć 'The Telegraph', ale nam się nie udało. Teraz nasze marzenie się spełnia. Bycie właścicielem tej instytucji jakościowego brytyjskiego dziennikarstwa to przywilej i obowiązek” – podał Doepfner.

Grupa TMG została wystawiona na sprzedaż w 2023 r. ze względu na długi poprzednich właścicieli, rodziny Barclay. Od tego czasu pojawiło się kilka propozycji zakupu TMG, które ostatecznie nie doszły do skutku.

W listopadzie 2025 r. uzgodniono przejęcie TMG przez DMGT. Jednak w lutym 2026 r. ministra kultury Wielkiej Brytanii Lisa Nandy zwróciła się do brytyjskiego regulatora, Urzędu Konkurencji i Rynków (CMA) z prośbą o zbadanie, czy transakcja nie wpłynie negatywnie na pluralizm poglądów reprezentowanych w mediach.

Istniejący od 1855 r. „The Daily Telegraph” jest najważniejszym w Wielkiej Brytanii dziennikiem o wyraźnie konserwatywnym profilu. Jego niedzielna wersja „The Sunday Telegraph” jest wydawana od 1961 r.

Axel Springer to jedna z największych grup medialnych w Europie. Jest właścicielem m.in. niemieckich dzienników „Die Welt” i „Bild” oraz portali Business Insider i Politico. Grupa jest współwłaścicielem spółki Ringier Axel Springer Poland, do której należą dziennik „Fakt”, polska edycja tygodnika „Newsweek” i portal Onet.

Źródło: PAP