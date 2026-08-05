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NEWSROOM XYZ
05.08.2026 17:21

Nieoficjalnie: InPost nie jest już sponsorem PZPN

Umowa sponsorska pomiędzy InPostem a PZPN nie została przedłużona – poinformował portal SportMarketing.pl. Współpraca pomiędzy firmą a związkiem obowiązywała do końca lipca.

Od lewej: dyrektor marketingu i sponsoringu PZPN Grzegorz Stańczuk, sekretarz generalny PZPN Łukasz Wochowski, prezes PZPN Cezary Kulesza, dziennikarz sportowy Rafał Patyra, prezes InPost Rafał Brzoska, dyrektor marketingu InPost Izabela Karolczyk-Szafrańska i rzecznik prasowy InPost Wojciech Kądziołka
Według nieoficjalnych doniesień InPost nie jest już sponsorem strategicznym PZPN. Fot. PAP/Leszek Szymański

Jak przypomniał serwis, partnerstwo InPostu i PZPN zostało ogłoszone w 2022 r. Wówczas firma kurierska została strategicznym sponsorem reprezentacji Polski mężczyzn, kobiet oraz młodzieżowych drużyn. Umowa przewidywała współpracę na dwa lata – do 31 lipca 2024 r. – z możliwością przedłużenia jej o kolejne 24 miesiące.

Wydaję się więc, że po czterech latach drogi dotychczasowego sponsora i PZPN się rozeszły. Dla budżetu związku może to być duża strata. Według informacji SportMarketing.pl InPost był największym prywatnym sponsorem, a jego wkład rocznie wynosił ok. 10 mln zł.

W maju tego roku InPost ogłosił nawiązanie współpracy z Ekstraklasą, zostając oficjalnym partnerem najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Firma współpracuje na tym polu także z hiszpańską drużyną Atlético Madryt i angielską Newcastle United.

Redakcja XYZ.pl wystąpiła z prośbą o komentarz do InPostu i PZPN. Jak tylko otrzymamy odpowiedź, zaktualizujemy wpis.

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