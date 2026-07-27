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27.07.2026 12:00

Nieoficjalnie: prokuratura skierowała wniosek o ekstradycję Z. Ziobry

Skierowano wniosek o ekstradycję b. szefa MS Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych – dowiedziała się nieoficjalnie PAP, w źródłach zbliżonych do śledztwa. Polityk jest podejrzany w śledztwie dot. Funduszu Sprawiedliwości. Od maja br. przebywa w USA.

Na zdjęciu polityk PiS Zbigniew Ziobro
Na zdjęciu polityk PiS Zbigniew Ziobro. Fot. PAP/Art Service

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział wystąpienie o ekstradycję posła PiS Zbigniewa Ziobrę z USA tuż po tym, jak sam zainteresowany poinformował, gdzie przebywa. Przypomnijmy, że polityk ma sformułowane zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Od jesieni 2025 r. Ziobro przebywał na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl polityczny od administracji Victora Orbana.

Jednak po zmianie władzy w tym kraju były minister sprawiedliwości wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Poseł PiS oświadczył w maju br., że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech. Status uchodźcy politycznego został jednak cofnięty przez rząd w Budapeszcie w lipcu br.

Prokuratura zarzuca byłemu szefowi MS z czasów rządów PiS m.in. , że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Źródło: XYZ, PAP

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