Niewielki wzrost sprzedaży detalicznej, na rynku pracy lepiej od prognoz. Są najnowsze dane z USA

Sprzedaż detaliczna w Stanach Zjednoczonych, zgodnie z oczekiwaniami, wykazała niewielki wzrost w ujęciu miesięcznym. Lepsze od konsensusu okazały się z kolei dane z rynku pracy.

Sprzedaż detaliczna w Stanach Zjednoczonych, zgodnie z oczekiwaniami, wykazała niewielki wzrost w ujęciu miesięcznym. Dane ciągnął w dół spadek wartości konsumpcji paliwa, wynikający z obniżek na stacjach benzynowych. Fot. Mario Tama/Getty Images

W czwartek poznaliśmy najnowsze dane z amerykańskiej gospodarki. Departament Handlu podał informacje o konsumpcji w czerwcu 2026 r. Biuro Statystyki Pracy (BLS) opublikowało dane o liczbie zasiłków dla bezrobotnych w tygodniu zakończonym 11 lipca.

Sprzedaż detaliczna w górę. W jednej z kategorii zanotowano znaczący spadek

Sprzedaż detaliczna w USA nieznacznie wzrosła w czerwcu 2026 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem. Zanotowano także wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2025 r.

Wartość konsumpcji w Stanach Zjednoczonych w czerwcu 2026 r. wyniosła 768,6 mld dolarów. To wzrost o 0,2 proc. w ujęciu miesięcznym. Odczyt okazał się zgodny z konsensusem. W porównaniu z czerwcem 2025 r. sprzedaż detaliczna w Stanach Zjednoczonych była wyższa o 6,7 proc.

Łącznie w całym drugim kwartale 2026 r. sprzedaż detaliczna w USA wzrosła o 6,4 proc. w porównaniu z drugim kwartałem 2025 r.

Na wysokość czerwcowego odczytu mocny wpływ miał spadek konsumpcji paliw. W ujęciu miesięcznym wartość sprzedaży spadła o 5,3 proc. Jak zauważają dziennikarze Bloomberga, to efekt spadku cen benzyny o 50 centów za galon (używana w USA jednostka miary objętości wynosząca ok. 3,79 l).

Wzrost o 1,9 proc. miesiąc do miesiąca i o 14,2 proc. zanotowano z kolei w kategorii sprzedaży detalicznej nieprowadzonej przez sklepy. Jak wskazuje Bloomberg, mógł na to wpłynąć Prime Day, czyli sezonowa promocja Amazona.

Dane z rynku pracy lepsze od prognoz

W tygodniu zakończonym 11 lipca 2026 r. zanotowano spadek liczby nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych o 8 tys. Odczyt wyniósł 208 tys., poniżej zakładanych 217 tys.

Liczba wniosków była najniższa od dwóch miesięcy.

Liczba osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych dłużej niż przez tydzień – będąca istotnym wskaźnikiem zatrudnienia i bezrobocia w USA – spadła tygodniu zakończonym 4 lipca o 16 tys. do ok. 1,8 mln po uwzględnieniu czynników sezonowych. Te dane także okazały się lepsze od prognoz wynoszących 1,82 mln.