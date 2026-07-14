Kategoria artykułu: Biznes
Empik celuje w 1,5 mld zł na platformie handlowej. Moda, fitness i wyposażenie łazienki mają napędzić wzrost
Czołowy sprzedawca m.in. książek, płyt i zabawek coraz śmielej wchodzi w nowe kategorie. Pozwala mu na to własna platforma handlowa, najszybciej rosnący biznes w grupie, która wyraźnie przekroczy w tym roku 5 mld zł sprzedaży. Firma ma kilka pomysłów na zdobycie sprzedawców i klientów.
14.07.2026, 05:50
Grupa Empik, w której zarządzie zasiada Wojciech Kudaś, już dawno przestała być kojarzona wyłącznie z produktami wydawniczymi. W nowe kategorie wchodzi przede wszystkim za pośrednictwem własnej platformy handlowej, na której ofertę prezentują zewnętrzni sprzedawcy. Fot. materiały prasowe/Empik
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czym Empik chce się wyróżnić na coraz bardziej konkurencyjnym rynku platform handlowych w Polsce.
- W jakim tempie rozwija ten kanał sprzedaży i jakie wiąże z nim nadzieje.
- Które kategorie pozostają głównymi motorami wzrostu grupy, a które dopiero mają zyskać na znaczeniu.