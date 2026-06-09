Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 09.06.2026
NEWSROOM XYZ
09.06.2026 15:38

Nimlas Group wchodzi do Polski. Grupa instalacyjna zapowiada inwestycje i akwizycje

Grupa instalacyjna Nimlas Group ogłosiła wejście na polski i niemiecki rynek. To element strategii wzrostu, której celem jest osiągnięcie 4 mld euro przychodów.

Nimlas Group to najszybciej rozwijająca się grupa działająca w obszarze instalacji technicznych w krajach nordyckich. Skupia ponad 150 spółek oraz ponad 5 tys. specjalistów w Szwecji, Norwegii i Finlandii. Oferuje usługi obejmujące elektrykę, hydraulikę, HVAC, automatykę, ochronę przeciwpożarową oraz usługi pokrewne. Właścicielem Nimlas Group jest europejska firma private equity KLAR Partners.

Plan rozwoju grupy zakłada osiągnięcie 4 mld euro przychodów netto oraz 400 mln euro EBITA do 2031 r. Obecnie przychody netto grupy wynoszą 919 mln euro. Grupa planuje wejść na cztery europejskie rynki poza krajami nordyckimi. Polska i Niemcy od czerwca 2026 r. będą pierwszymi nowymi rynkami dla grupy Nimlas w tej części Europy.

Projekty takie jak Port Polska generują duży popyt

Nimlas Group w Polsce planuje zbudować silną lokalną platformę poprzez połączenie inwestycji typu greenfield oraz akwizycji. Spółka rozpoczęła również tworzenie lokalnego zespołu.

– Ostatnie lata poświęciliśmy na budowę najszybciej rozwijającej się i najbardziej rentownej grupy instalacyjnej w krajach nordyckich. Teraz przenosimy ten sprawdzony model operacyjny na inne rynki europejskie, rozpoczynając od Polski i Niemiec – komentuje wejście na polski rynek Christoffer Järkeborn, CEO Nimlas Group.

O tym, że Polska jest „idealnym kierunkiem ekspansji" dla firmy, przesądziło połączenie dużego i wciąż rosnącego rynku instalacyjnego, znaczących inwestycji infrastrukturalnych, wykwalifikowanej kadry technicznej oraz strategicznego położenia – dodaje Christoffer Järkeborn.

Model operacyjny grupy zakłada, że lokalne spółki zachowują swoją markę, zespół oraz pełną odpowiedzialność za realizowane projekty i relacje z klientami. Jednocześnie Nimlas Group zapewnia systemy, narzędzia cyfrowe, siłę zakupową oraz dyscyplinę finansową. Właśnie ten model zostanie wdrożony również w Polsce.

„Polski rynek instalacji technicznych jest jednym z największych i najszybciej rozwijających się w Europie. Szeroko rozumiany sektor budowlany, wspierany pozytywnymi prognozami wzrostu oraz znaczącymi krajowymi projektami infrastrukturalnymi – takimi jak Port Polska – generuje stały popyt na usługi instalacyjne w zakresie elektryki, HVAC, hydrauliki, automatyki i ochrony przeciwpożarowej. Polski rynek instalacyjny oparty jest na doświadczeniu, praktycznej wiedzy specjalistycznej i lokalnej obecności, a przy tym pozostaje rozdrobniony, z wieloma lokalnymi firmami i brakiem skonsolidowanego lidera. Odzwierciedla to warunki zbliżone do tych na rynkach nordyckich, na których Nimlas Group osiąga sukcesy" – wskazuje spółka.

CEO Nimlas Group, Christoffer Järkeborn
Nimlas Group wchodzi do Polski. To nordycka grupa oferująca uslugi instalacyjne. Do wejścia na polski rynek firmę skłoniło połączenie dużego i wciąż rosnącego rynku instalacyjnego, znaczących inwestycji infrastrukturalnych, wykwalifikowanej kadry technicznej oraz strategicznego położenia – mówi CEO Nimlas Group, Christoffer Järkeborn. Fot. materiały prasowe
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Publiczne sklepy zamiast wielkich sieci. Toronto testuje odpowiedź na wysokie ceny żywności
W Kanadzie wraca dyskusja o publicznych sklepach spożywczych. Toronto rozważa cztery placówki w najbiedniejszych dzielnicach, a eksperci proponują ogólnokrajową sieć, która mogłaby obniżać ceny i…
07.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polska może mieć własny wiatrak. Projekt turbiny 5 MW szuka inwestorów
Narodowe Centrum Analiz Energetycznych pracuje nad projektem polskiej turbiny wiatrowej o mocy 5 MW. Inicjatywa ma wzmocnić krajowy przemysł, zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne i stworzyć…
08.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Pożegnanie z koncesjami Viktora Orbána. Polubownie lub bez znieczulenia
Kluczowe sektory węgierskiej gospodarki funkcjonują w systemie wieloletnich koncesji. Korzystają na nich miliarderzy powiązani z Viktorem Orbánem, a państwo ponosi koszty. Nowy rząd zapowiadał…
08.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Drony dla sojuszników w ONZ. Jak Ukraina rywalizuje z Rosją o afrykański rynek zbrojeniowy
Ukraina skutecznie wypycha Rosję z afrykańskiego rynku zbrojeniowego. Oferuje rządom afrykańskim przetestowane w boju na Rosjanach drony, systemy walki elektronicznej oraz ich wspólną produkcję.…
07.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Saxo Bank uruchamia AutoInvest. Automatyczne inwestowanie w giełdowe fundusze bez prowizji
Polacy coraz chętniej inwestują w fundusze ETF. Zauważył to Saxo Bank i postanowił to wykorzystać. Duńska instytucja wprowadziła na nasz rynek AutoInvest, który pozwala regularnie i automatycznie…
09.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Kampus XYZ Technologia
Od nowej odmiany pomidora po AI. Jak gigant spożywczy z nauką tworzy nową żywność
Grupa Maspex rozpoczyna nowe projekty B+R, do których włącza naukę. Od 2017 r. zrealizowała już setkę takich wspólnych przedsięwzięć. – Nauka musi odpowiadać na potrzeby społeczne i gospodarcze –…
09.06.2026