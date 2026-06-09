Nimlas Group wchodzi do Polski. Grupa instalacyjna zapowiada inwestycje i akwizycje

Grupa instalacyjna Nimlas Group ogłosiła wejście na polski i niemiecki rynek. To element strategii wzrostu, której celem jest osiągnięcie 4 mld euro przychodów.

Nimlas Group to najszybciej rozwijająca się grupa działająca w obszarze instalacji technicznych w krajach nordyckich. Skupia ponad 150 spółek oraz ponad 5 tys. specjalistów w Szwecji, Norwegii i Finlandii. Oferuje usługi obejmujące elektrykę, hydraulikę, HVAC, automatykę, ochronę przeciwpożarową oraz usługi pokrewne. Właścicielem Nimlas Group jest europejska firma private equity KLAR Partners.

Plan rozwoju grupy zakłada osiągnięcie 4 mld euro przychodów netto oraz 400 mln euro EBITA do 2031 r. Obecnie przychody netto grupy wynoszą 919 mln euro. Grupa planuje wejść na cztery europejskie rynki poza krajami nordyckimi. Polska i Niemcy od czerwca 2026 r. będą pierwszymi nowymi rynkami dla grupy Nimlas w tej części Europy.

Projekty takie jak Port Polska generują duży popyt

Nimlas Group w Polsce planuje zbudować silną lokalną platformę poprzez połączenie inwestycji typu greenfield oraz akwizycji. Spółka rozpoczęła również tworzenie lokalnego zespołu.

– Ostatnie lata poświęciliśmy na budowę najszybciej rozwijającej się i najbardziej rentownej grupy instalacyjnej w krajach nordyckich. Teraz przenosimy ten sprawdzony model operacyjny na inne rynki europejskie, rozpoczynając od Polski i Niemiec – komentuje wejście na polski rynek Christoffer Järkeborn, CEO Nimlas Group.

O tym, że Polska jest „idealnym kierunkiem ekspansji" dla firmy, przesądziło połączenie dużego i wciąż rosnącego rynku instalacyjnego, znaczących inwestycji infrastrukturalnych, wykwalifikowanej kadry technicznej oraz strategicznego położenia – dodaje Christoffer Järkeborn.

Model operacyjny grupy zakłada, że lokalne spółki zachowują swoją markę, zespół oraz pełną odpowiedzialność za realizowane projekty i relacje z klientami. Jednocześnie Nimlas Group zapewnia systemy, narzędzia cyfrowe, siłę zakupową oraz dyscyplinę finansową. Właśnie ten model zostanie wdrożony również w Polsce.

„Polski rynek instalacji technicznych jest jednym z największych i najszybciej rozwijających się w Europie. Szeroko rozumiany sektor budowlany, wspierany pozytywnymi prognozami wzrostu oraz znaczącymi krajowymi projektami infrastrukturalnymi – takimi jak Port Polska – generuje stały popyt na usługi instalacyjne w zakresie elektryki, HVAC, hydrauliki, automatyki i ochrony przeciwpożarowej. Polski rynek instalacyjny oparty jest na doświadczeniu, praktycznej wiedzy specjalistycznej i lokalnej obecności, a przy tym pozostaje rozdrobniony, z wieloma lokalnymi firmami i brakiem skonsolidowanego lidera. Odzwierciedla to warunki zbliżone do tych na rynkach nordyckich, na których Nimlas Group osiąga sukcesy" – wskazuje spółka.