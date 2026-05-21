21.05.2026

Norwegia na czas mundialu zniesie nocną prohibicję

Norwescy deputowani zdecydowali, że w czasie tegorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej będzie można kupić alkohol także nocą. Mimo szczegółowych zastrzeżeń zniesienie prohibicji spotkało się z krytyką ze strony policji i części polityków.

Norweski parlament przyjął tymczasowe zmiany w ustawie alkoholowej, które mają obowiązywać podczas piłkarskich mistrzostw świata rozgrywanych latem w USA, Kanadzie i Meksyku. Za propozycją głosowały wspólnie Partia Pracy premiera Jonasa Gahra Stoere, konserwatyści oraz skrajnie prawicowa Partia Postępu.

Nowe przepisy pozwolą lokalom gastronomicznym serwować piwo i wino przez całą dobę. Rozszerzenie nie obejmuje mocnych napojów zawierających powyżej 22 proc. alkoholu, a w miejscu sprzedaży mecz będzie musiał być transmitowany na żywo.

Zmiana była konieczna, ponieważ norweskie przepisy należą do najbardziej restrykcyjnych w Europie. Sprzedaż mocnych alkoholi jest zakazana w sklepach po godz. 18, a piwa po 20.00. Bary i restauracje muszą zwykle zakończyć serwowanie alkoholu około godz. 3 w nocy. Tymczasem część meczów mundialu, w tym spotkania reprezentacji Norwegii, rozpocznie się po północy czasu norweskiego.

Premier Stoere już w grudniu zapowiadał, że kibice powinni mieć możliwość „picia piwa aż do końcowego gwizdka”. Rząd podkreślał jednak podczas prac nad ustawą, że wyjątek ma charakter jednorazowy i nie powinien stać się precedensem dla przyszłych imprez sportowych.

Rozwiązanie od początku budziło kontrowersje. Najwyraźniej wątpliwości zgłosiła norweska policja.

„To najruchliwszy okres w roku. W czasie mundialu będziemy obsługiwać kilka dużych wydarzeń, w tym duże festiwale i Oslo Pride. Obawiamy się obciążenia, jakie będzie to oznaczać dla policji w Oslo. Doświadczenia wskazują, że tam, gdzie gromadzi się wielu ludzi i serwowany jest alkohol, rośnie przestępczość” - podkreśliła w rozmowie z dziennikiem „VG” szefowa stołecznej policji Ida Melbo Oeystese.

Poszczególne miasta już wcześniej zapowiadały różne rozwiązania. Oslo i Drammen chcą dopuścić praktycznie całodobową sprzedaż alkoholu podczas transmisji meczów. Bergen i Stavanger planują wydłużenie godzin sprzedaży do godz. 6 rano. Z kolei w Lillehammer i Hamar prohibicja będzie obowiązywać na dotychczasowych zasadach.

Mistrzostwa świata potrwają od 11 czerwca do 19 lipca. Norwegia zagra na mundialu po raz pierwszy od 1998 roku.

Norweski parlament uchwalił tymczasowe przepisy znoszące nocną prohibicję na czas tegorocznego mundialu. Sprzeciw wobec tego planu zgłaszała m.in. norweska policja. Na zdjęciu radiowóz w Oslo. Fot. Kristian Tuxen Ladegaard Berg/NurPhoto via Getty Images)
