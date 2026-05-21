Norwegia na czas mundialu zniesie nocną prohibicję

Norwescy deputowani zdecydowali, że w czasie tegorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej będzie można kupić alkohol także nocą. Mimo szczegółowych zastrzeżeń zniesienie prohibicji spotkało się z krytyką ze strony policji i części polityków.

Norweski parlament przyjął tymczasowe zmiany w ustawie alkoholowej, które mają obowiązywać podczas piłkarskich mistrzostw świata rozgrywanych latem w USA, Kanadzie i Meksyku. Za propozycją głosowały wspólnie Partia Pracy premiera Jonasa Gahra Stoere, konserwatyści oraz skrajnie prawicowa Partia Postępu.

Nowe przepisy pozwolą lokalom gastronomicznym serwować piwo i wino przez całą dobę. Rozszerzenie nie obejmuje mocnych napojów zawierających powyżej 22 proc. alkoholu, a w miejscu sprzedaży mecz będzie musiał być transmitowany na żywo.

Zmiana była konieczna, ponieważ norweskie przepisy należą do najbardziej restrykcyjnych w Europie. Sprzedaż mocnych alkoholi jest zakazana w sklepach po godz. 18, a piwa po 20.00. Bary i restauracje muszą zwykle zakończyć serwowanie alkoholu około godz. 3 w nocy. Tymczasem część meczów mundialu, w tym spotkania reprezentacji Norwegii, rozpocznie się po północy czasu norweskiego.

Premier Stoere już w grudniu zapowiadał, że kibice powinni mieć możliwość „picia piwa aż do końcowego gwizdka”. Rząd podkreślał jednak podczas prac nad ustawą, że wyjątek ma charakter jednorazowy i nie powinien stać się precedensem dla przyszłych imprez sportowych.

Rozwiązanie od początku budziło kontrowersje. Najwyraźniej wątpliwości zgłosiła norweska policja.

„To najruchliwszy okres w roku. W czasie mundialu będziemy obsługiwać kilka dużych wydarzeń, w tym duże festiwale i Oslo Pride. Obawiamy się obciążenia, jakie będzie to oznaczać dla policji w Oslo. Doświadczenia wskazują, że tam, gdzie gromadzi się wielu ludzi i serwowany jest alkohol, rośnie przestępczość” - podkreśliła w rozmowie z dziennikiem „VG” szefowa stołecznej policji Ida Melbo Oeystese.

Poszczególne miasta już wcześniej zapowiadały różne rozwiązania. Oslo i Drammen chcą dopuścić praktycznie całodobową sprzedaż alkoholu podczas transmisji meczów. Bergen i Stavanger planują wydłużenie godzin sprzedaży do godz. 6 rano. Z kolei w Lillehammer i Hamar prohibicja będzie obowiązywać na dotychczasowych zasadach.

Mistrzostwa świata potrwają od 11 czerwca do 19 lipca. Norwegia zagra na mundialu po raz pierwszy od 1998 roku.