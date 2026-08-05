Novo Nordisk zarobił miliardy na leku do leczenia otyłości. Planuje dalszą ekspansję

Rosnąca popularność leku Wegovy napędza wyniki Novo Nordisk. W drugim kwartale 2026 r. duński producent leków osiągnął 78,5 mld koron duńskich (około 45,5 mld złotych) przychodów, notując 3-proc. wzrost sprzedaży, a jednocześnie zapowiedział dalszą ekspansję swojego flagowego produktu na kolejne rynki europejskie.

Prezes Novo Nordisk Mike Doustdar Fot. picture alliance / SPH/The Strai

Novo Nordisk zakończył II kw. 2026 r. wzrostem sprzedaży, choć wyniki obciążyły jednorazowe zdarzenia księgowe. Przychody firmy zwiększyły się o 3 proc., a po wyłączeniu wpływu zdarzeń jednorazowych wzrost sięgnął 7 proc., czemu sprzyjał rosnący popyt na leki stosowane w leczeniu otyłości i cukrzycy. Jednocześnie zysk operacyjny spadł o 16 proc. z powodu odpisów aktualizujących o wartości 6,3 mld koron duńskich związanych z projektami badawczo-rozwojowymi. Po skorygowaniu o te jednorazowe obciążenia wynik operacyjny wzrósł jednak o 11 proc.

Napędzany sukcesem w USA Wegovy przyspiesza globalną ekspansję. W ostatnich miesiącach lek trafił do sprzedaży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Wielkiej Brytanii, a jeszcze w 2026 r. Novo Nordisk chce rozszerzyć jego dostępność w krajach Unii Europejskiej.

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EMA zatwierdziła kolejne wersje Wegovy

W minionym okresie preparat do leczenia otyłości Wegovy 7,2 mg w jednorazowej strzykawce uzyskał zgodę Europejskiej Agencji Leków. Wyniki badań wykazały średnią redukcję masy ciała o 20,7 proc.

Ponadto doustny preparat Wegovy również uzyskał zgodę EMA. Badania wykazały średnią redukcję masy ciała o 16,6 proc.

– Portfolio produktów Wegovy pozostaje kluczowym motorem wzrostu Novo Nordisk w 2026 r. Sprzyja temu dalsza szybka adopcja doustnego Wegovy w USA, gdzie od momentu wprowadzenia leku wystawiono już ponad 5 mln recept, a także obiecujące wyniki sprzedaży na rynkach poza Stanami Zjednoczonymi oraz wdrażanie Wegovy HD (7,2 mg) – powiedział prezes Novo Nordisk Mike Doustdar.

Prognozy na drugą połowę roku

Novo Nordisk podniósł prognozę na 2026 rok, wskazując na lepsze perspektywy sprzedaży swoich bestsellerowych leków. Koncern spodziewa się obecnie, że zarówno skorygowana sprzedaż, jak i skorygowany zysk operacyjny w całym roku spadną o maksymalnie 6 proc. lub utrzymają się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Poprawa oczekiwań jest przede wszystkim efektem rosnącego popytu na nowoczesne leki stosowane w leczeniu otyłości i cukrzycy, które pozostają kluczowym motorem wzrostu firmy.

– Rosnąca dynamika sprzedaży produktów GLP-1 w USA, w połączeniu z dalszym wzrostem i nowymi premierami na rynkach międzynarodowych, skłoniła nas do ponownego podwyższenia prognoz na 2026 rok zarówno w zakresie skorygowanej sprzedaży, jak i skorygowanego zysku operacyjnego – powiedział prezes firmy.

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