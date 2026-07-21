Novo Nordisk pozywa Eli Lilly. Duńska firma uważa, że reklamy konkurencji wprowadzają w błąd klientów

Novo Nordisk pozwał Eli Lilly. Zdaniem duńskiej firmy reklamy konkurencji wprowadzają w błąd i mają przekonać klientów, że jej leki na odchudzanie są dużo lepsze od produktów Novo Nordisk.

Novo Nordisk pozwało Eli Lilly Fot. Kristian Tuxen Ladegaard Berg/NurPhoto via Getty Images)



Duńczycy twierdzą, że w reklamach, które docierają do wszystkich mieszkańców USA, Eli Lilly wykorzystuje dane ze starych prób klinicznych, które porównywały najnowszą i najwyższą dopuszczalną dawkę produktów tej firmy do mniejszej dawki leków Novo – wyjaśnia CNBC. Nie informują jednak o najnowszej, najmocniejszej dawce leku Wegovy, który trafił na rynek w marcu i powoduje taką samą utratę wagi jak w przypadku medykamentów Eli Lilly.

– To sprawia, że pacjenci myślą, że leki konkurencji są lepsze od naszych, a to nie jest prawda – tłumaczy John Kuckelman, prawnik duńskiej firmy. Dodał, że pozew został złożony, bo Eli Lilly nie wycofało się z kampanii ogłoszeniowej ani nie zmieniło reklam, mimo oficjalnego żądania ze strony Novo Nordisk.

W pozwie, który trafił do sądu w New Jersey, Novo domaga się, by sędzia całkowicie wstrzymał kampanię reklamową konkurencji, a wszelkie nowe reklamy mają zawierać prawdziwe informacje. Do tego firma będzie chciała odszkodowania finansowego.

Novo Nordisk prowadzi bowiem wojnę z Lilly, by odzyskać udziały w rynku leków na otyłość. Wprowadza więc pigułkę obok zastrzyków, tnie ceny, a na rynek trafiła nowa, najwyższa dawka Wegovy.

To dlatego, że w ostatnim czasie środki konkurencji stały się bardziej popularne wśród lekarzy i pacjentów ze względu na ich wyższą efektywność. Jednak nowa, wysoka dawka Wegovy sprawia, że utrata wagi sięga 19 proc. masy ciała.