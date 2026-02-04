Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 04.02.2026
NEWSROOM XYZ
04.02.2026 15:15

Nowa edycja Funduszy Norweskich. Do Polski trafi ok. 4 mld zł

Do Polski trafi ok. 4 mld zł z nowej edycji Funduszy Norweskich. Pieniądze, jak tłumaczy wiceminister polityki regionalnej Jan Szyszko, mają trafić m.in. na inwestycje społeczne czy w zieloną infrastrukturę.

– To 4 miliardy złotych, które w najbliższych latach trafią do polskich miast, nie tylko do tych największych, również do mniejszych ośrodków. Bardzo nam zależy na tym, żeby te pieniądze były w sposób zrównoważony rozdzielone na terytorium całego kraju, demokratycznie i sprawiedliwie, bo to jest też esencja poprzednich perspektyw Funduszy Norweskich – wyjaśnił Szyszko.

Wiceminister przekazał, że pieniądze trafią na trzy obszary – inwestycje infrastrukturalne, inwestycje społeczne i inwestycje zielone, czyli np. na zieloną infrastrukturę.

– To jest przykład (...) dobrego dealu, który Polska osiąga, który Polska zawiera ze względu na swoje członkostwo w Unii Europejskiej. (...) Bardzo się cieszę, że przez najbliższe kilka lat będziemy mogli jako Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej nie tylko koordynować całość tej współpracy, ale również sprawować już bezpośrednią pieczę nad programem rozwoju lokalnego – dodał Szyszko.

Pieniądze będą podzielone na dwie pule – jedna trafi do największych miast, druga do mniejszych miejscowości.

Fundusze Norweskie są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznawanej przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. Głównym celem jest m.in. zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG.

wiceminister funduszy Jan Szyszko
Do Polski trafi ok. 4 miliardów złotych z Funduszy Norweskich. Fot. PAP/Rafał Guz
