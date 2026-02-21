Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 21.02.2026
NEWSROOM XYZ
21.02.2026 09:36

Nowa Nadzieja łączy się dziś z Imperium Kontratakuje. Ratunek dla partii Sławomira Mentzena

W sobotę w Warszawie odbędzie się kongres partii Nowa Nadzieja. Ugrupowanie kierowane przez Sławomira Mentzena planuje formalne połączenie z partią Imperium Kontratakuje. Celem jest zachowanie nazwy oraz ciągłości działania, jeśli sąd podtrzyma decyzję o wykreśleniu Nowej Nadziei z ewidencji partii politycznych.

Techniczny kongres Mentzena

Sekretarz Nowej Nadziei Bartosz Bocheńczak poinformował, że kongres ma wyłącznie formalny charakter. Spotkanie będzie zamknięte dla mediów, a jego celem jest dokończenie procesu łączenia ugrupowań.

– Sobotni kongres to dla nas czysto techniczna sprawa – powiedział.

W praktyce kilka tysięcy członków partii wybrało delegatów, którzy podejmą uchwałę o połączeniu Nowej Nadziei z Imperium Kontratakuje. Jak podkreślił poseł Konfederacji i wiceprezes Nowej Nadziei Bartłomiej Pejo, po fuzji ugrupowanie ma funkcjonować pod dotychczasową nazwą – Nowa Nadzieja.

– Nie planujemy i nie spodziewamy się żadnych kontrowersji. To spokojny, techniczny kongres, który porządkuje sprawy formalne – powiedział poseł.

Spór z PKW

Tło całej sprawy stanowi konflikt z Państwową Komisją Wyborczą. PKW złożyła wniosek do Sądu Okręgowego w Warszawie o wykreślenie Nowej Nadziei z ewidencji partii politycznych. Powodem było niezłożenie w terminie sprawozdania finansowego za 2024 r.

Sąd 21 listopada 2025 r. postanowił wykreślić partię z rejestru. Ugrupowanie odwołało się od tej decyzji. Ostateczne rozstrzygnięcie jeszcze nie zapadło.

Zgodnie z ustawą o partiach politycznych brak sprawozdania finansowego w terminie skutkuje wnioskiem PKW do sądu o wykreślenie partii z ewidencji. Przedstawiciele Nowej Nadziei twierdzą jednak, że dokument został złożony prawidłowo, a problem dotyczy interpretacji przepisów.

Plan B: Imperium Kontratakuje

Na wypadek niekorzystnego wyroku powstała partia Imperium Kontratakuje. Została ona wpisana do rejestru 7 stycznia. Jej prezesem jest Wojciech Machulski, który pełni również funkcję rzecznika Konfederacji i współtworzącej ją Nowej Nadziei.

Machulski przyznał wcześniej, że nowa partia ma charakter zabezpieczenia prawnego.

–Plan A jest taki, by wykorzystać tę techniczną partię, aby w sposób legalny rozwiązać problemy prawne i dalej funkcjonować pod nazwą Nowa Nadzieja – stwierdził Wojciech Machulski.

Wśród osób zgłaszających Imperium Kontratakuje do rejestru znaleźli się także Tomasz Grabarczyk oraz Szymon Śmierciak, działacze związani z Nową Nadzieją. Postanowienie o wpisie partii do ewidencji jest prawomocne.

Jak może wyglądać połączenie partii

Zgodnie z przepisami połączenie może polegać na przejściu członków Nowej Nadziei do Imperium Kontratakuje. Następnie ugrupowanie wystąpiłoby o zmianę nazwy na Nowa Nadzieja. Każda zmiana nazwy, statutu czy znaku graficznego wymaga zgłoszenia do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Jeśli jednak sąd uwzględni odwołanie Nowej Nadziei, partia będzie działać dalej, a Imperium Kontratakuje w praktyce nie podejmie aktywności. W przypadku braku sprawozdania finansowego nowa partia mogłaby zostać automatycznie wykreślona z rejestru.

Źródło: PAP

Na zdjęciu z 24 maja 2025 r. lider Konfederacji Sławomir Mentzen
Lider Konfederacji Sławomir Mentzen. Fot. PAP/Tytus Żmijewski
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Analizy
Projekcja bez korekty. Dlaczego scenariusz długu na poziomie 107 proc. PKB jest mało realistyczny?
Dzisiejsza projekcja długu publicznego nie jest prognozą nieuchronnego kryzysu, lecz matematycznym ćwiczeniem opartym na założeniu „braku zmiany polityki”. W praktyce oznacza ono przesunięcie ciężaru dostosowań na kolejną kadencję parlamentu. Po 2027 r. Polska – niezależnie od opcji politycznej – stanie przed koniecznością realnej konsolidacji fiskalnej. Czy Polska rzeczywiście zmierza w stronę długu publicznego przekraczającego 100 proc. PKB? Taki obraz wyłania się ze scenariusza bazowego Komisji Europejskiej w niedawnym raporcie „Debt Sustainability Monitor 2025". Wyjaśniamy co kryje się w założeniach przyjętych przez KE i dlaczego istotniejsza - również politycznie - jest przewidywana skala zacieśnienia po 2027 r.
19.02.2026
Kategorie artykułu: fact-checking Technologia
Zuckerberg zmienia zdanie w kwestii cenzury? Meta nadal współpracuje z factcheckerami w Europie
Przed rokiem Meta zapowiadała rezygnację ze współpracy z factcheckerami. Dziś informuje nas, że nie ma żadnych konkretnych planów zakończenia programu weryfikowania informacji w Polsce oraz na innych rynkach europejskich.
19.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Kruk nurkuje, KGHM liderem wzrostów. Dzień na GPW 20 lutego 2026 r.
Piątkowa sesja przyniosła lekkie pogorszenie nastrojów na GPW, napędzane przez geopolitykę. Odczuły to wszystkie główne indeksy, kończąc tydzień na czerwono. Po publikacji wyników mocno spadły notowania Kruka. Liderem wzrostów na WIG20 zostało KGHM, wyprzedzając na ostatniej prostej Budimex.
20.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Trwa giełdowy szał na złoto, ropę i miedź. Czy ceny nadal będą rosnąć?
Notowania złota i miedzi wyznaczają nowe historyczne maksima, a kurs ropy odbija od wieloletnich minimów. Rynek surowców dawno nie był tak rozgrzany, choć wciąż pozostaje przestrzeń do dalszych wzrostów. Wyjaśniamy, dlaczego inwestorzy coraz częściej sięgają po surowce oraz analizujemy, jakie są perspektywy cenowe na kolejne kwartały.
20.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Rafał Brzoska: Potrzebujemy taniej energii, AI, robotyzacji i resetu w relacjach UE-USA (WYWIAD)
Europa stoi dziś pod ścianą: droższa energia niż w Azji, brak spójnej strategii dla AI i rosnące zapóźnienie w robotyzacji wobec Chin. Dochodzą napięcia z USA i pytanie, czy bez resetu relacji transatlantyckich Europa utrzyma globalną pozycję. O potrzebie taniej energii, wspólnej polityki AI, deregulacji i roli Polski rozmawiamy w Brukseli z Rafałem Brzoską, założycielem Integer Capital Group/InPost.
19.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Bratysława i Budapeszt oskarżają Kijów o wykorzystywanie awarii rurociągu do politycznych celów
Władze Słowacji i Węgier uważają, że Ukraińcy z powodów politycznych, a nie technicznych wciąż wstrzymują tranzyt rosyjskiej ropy na Zachód. Dowodzą – powołując się na informacje wywiadowcze – że rurociąg Przyjaźń jest już naprawiony. Grożą nawet Kijowowi sankcjami. Tymczasem komentatorzy przekonują, że awaria ropociągu to ostatni dzwonek i z rosyjską ropą należy się już definitywnie pożegnać.
20.02.2026