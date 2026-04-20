20.04.2026 10:26

Nowacka: „kształcenie obronne” za edukację dla bezpieczeństwa

Ministra edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała zmiany w szkolnym przedmiocie edukacja dla bezpieczeństwa. Nowy program ma być bardziej praktyczny, a jego nazwa zostanie najprawdopodobniej zmieniona na „kształcenie obronne”.

W poniedziałek na antenie RMF FM ministra edukacji Barbara Nowacka poinformowała o planowanej reformie przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa (EDB), który funkcjonuje w szkołach od 2009 r., kiedy zastąpił przysposobienie obronne. Jak zaznaczyła, obecna formuła zajęć jest zbyt szeroka i teoretyczna.

Szefowa resortu przekazała, że trwają prace nad nową podstawą programową, która ma wzmocnić praktyczny wymiar nauczania. – EDB dzisiaj jest takie bardzo szerokie i teoretyczne – oceniła Nowacka, zapowiadając większy nacisk na konkretne umiejętności.

Zmiany obejmą również nazwę przedmiotu. Najbardziej prawdopodobna nowa nazwa to „kształcenie obronne”, co – jak podkreśliła ministra – ma odzwierciedlać przesunięcie akcentów w stronę przygotowania uczniów do realnych zagrożeń i sytuacji kryzysowych.

Zgodnie z nowymi założeniami programowymi uczniowie będą uczyć się m.in. obrony przed cyberzagrożeniami oraz właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Reforma ma więc rozszerzyć zakres kompetencji o elementy związane z bezpieczeństwem cyfrowym i praktycznym działaniem.

Nowacka odniosła się także do kwestii wyposażenia szkół. Podkreśliła, że za zakup sprzętu – np. fantomów do nauki resuscytacji – odpowiadają samorządy, które prowadzą placówki. Dodała również, że samorządy są odpowiedzialne za budowę strzelnic, na których starsi uczniowie mogą uczyć się strzelania w ramach zajęć.

Źródło: PAP

Ministra edukacji Barbara Nowacka podczas konferencji prasowej w siedzibie MEN w Warszawie
Nowacka odniosła się także do kwestii wyposażenia szkół. Podkreśliła, że za zakup sprzętu – np. fantomów do nauki resuscytacji – odpowiadają samorządy, które prowadzą placówki. Fot. PAP/Piotr Nowak
