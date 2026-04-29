29.04.2026 12:29
Nowe ceny maksymalne paliw. W czwartek 30 kwietnia benzyna idzie w górę, diesel w dół
Minister energii podał nowe ceny maksymalne paliw. W czwartek 30 kwietnia maksymalna cena benzyny pójdzie w górę. Niższa będzie z kolei maksymalna kwota, za jaką na stacjach benzynowych będzie można sprzedawać olej napędowy.
Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem ministra energii, ceny maksymalne paliw w czwartek 30 kwietnia 2026 r. wyniosą:
- benzyna typu 95 – 6,28 zł za litr,
- benzyna typu 98 – 6,77 zł za litr,
- olej napędowy – 7,14 zł za litr.
W środę litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,23 zł, benzyny 98 – 6,73 zł, a diesla – 7,22 zł.
Następne obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w czwartek i określi ceny na okres od piątku do poniedziałku, czyli na okres obejmujący majówkę.
Źródło: PAP