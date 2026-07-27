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27.07.2026 07:50

Nowe dane Pentagonu. Zabici i ranni żołnierze USA w wojnie na Bliskim Wschodzie

Pentagon podał nowe dane o ofiarach wśród żołnierzy USA walczących na Bliskim Wschodzie. Wyraźnie wzrosła liczba rannych. Aktualizacja nastąpiła po krytyce dotyczącej przejrzystości informacji o stratach.

Na zdjęciu mundur amerykańskie żołnierza z flagą tego kraju na ramieniu
Fot. PAP/Darek Delmanowicz

Departament Obrony USA podał nowe dane dotyczące strat w wojnie z Iranem. To 18 zabitych i 624 rannych żołnierzy. Druga kategoria wzrosła o 142 osoby. Pierwsza pozostała bez zmian.

W ubiegłym tygodniu media i część kongresmenów zwracały uwagę, że podczas irańskich ataków liczba ofiar w wojskowych systemach statystycznych niespodziewanie zmalała. Dwunastu Demokratów z senackiej komisji sił zbrojnych zażądało od sekretarza obrony Pete'a Hegsetha wyjaśnień.

Źródło: PAP

Wojna z Iranem rozszerza się na Morze Czerwone i Morze Kaspijskie
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